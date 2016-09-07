12:41 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Алексей Сорокин: "Москва – ключевой город для ЧМ-2018"

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин на инспекции главного стадиона чемпионата мира в Лужниках подчеркнул: Москва очень важна для турнира. По его словам, именно в столице России будут проходить центральные мероприятия ближайшего ЧМ, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Москва – ключевой город в нашей концепции, - сказал Сорокин. - Здесь пройдет финальная жеребьевка, здесь расположатся штаб-квартиры ФИФА и оргкомитета, здесь будут жить туристы. Уже сейчас заключены контракты на 14 тысяч номеров.

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