Александр Глеб: "Не стоит опасаться приезжать в Россию на чемпионат мира-2018"

Полузащитник Александр Глеб, в минувшем сезоне выступавший в "Крыльях Советов", уверен, что чемпионат мира-2018 в России пройдет на высшем уровне.

По его словам, болельщики не должны бояться приезжать на мировое первенство. Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля.

- Русские - удивительные люди, которые обожают футбол, поэтому не стоит опасаться приезжать в Россию, - приводит FourFourTwo слова Глеба. - Секрет взаимопонимания находится в уважении. Если вы уважаете русских, то они относятся к вам точно так же.

А мы все хотим получить удовольствие от будущего чемпионата мира. И Россия, которая является одной из самых гостеприимных стран, отлично подходит для этого. Они сделают все, что в их силах, чтобы мировое первенство состоялось.