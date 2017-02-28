17:06 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Аэропорт Домодедово прошел проверку на готовность принимать команды на ЧМ-2018

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Московский аэропорт Домодедово успешно прошел проверку ФИФА и оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018" на готовность инфраструктуры и процессов взаимодействия для обеспечения встречи и проводов команд – участниц спортивных мероприятий.

"Задача сотрудников аэропорта – обеспечить оперативное и качественное сопровождение делегатов, – приводит ТАСС слова директора аэропорта Игоря Борисова. – Для этого к проверке было привлечено порядка 80 специалистов, организованы отдельные коридоры для прохождения процедур по прилету и вылету, а также зоны для комфортного пребывания спортсменов", – цитирует пресс-служба слова директора московского аэропорта Домодедово Игоря Борисова.

Дополнительная информация

http://tass.ru/moskva/4058195

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