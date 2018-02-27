"Шинник" выбил "СКА-Хабаровск" из Кубка России

"Шинник" в серии пенальти обыграл "СКА-Хабаровск" в 1/4 финала Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в послематчевой серии точнее были футболисты ярославского клуба.
Отметим, что "Шинник" во второй раз в своей истории добрался до полуфинальной стадии Кубка.
Кубок России
1/4 финала
"СКА-Хабаровск" – "Шинник" (Ярославль) – 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти – 1:4
Серия пенальти: Безлихотнов – 0:1. Самсонов – 1:1. Низамутдинов – 1:2. Калинский – 1:2 (штанга). Шайморданов – 1:3. Маркович – 1:3 (мимо). Камилов – 1:4.
"СКА-Хабаровск": Криворучко, Тубич, Богаев, М.О.Карпов, Гришко (Наваловский, 30), Савичев (Федотов, 78), Карасев, Калинский, Кабутов, Никифоров (Маркович, 98), Самсонов.
"Шинник": Яшин, Ятченко, Магадиев, Чистяков, Щадин, Шайморданов, Камилов, Нарылков (Лях, 112), Земсков (Безлихотнов, 65), Самойлов (Крамаренко, 80), Низамутдинов.
Предупреждения: Кабутов, 3. Низамутдинов, 50. Нарылков, 53. Безлихотнов, 113.
Судьи: Турбин (Дмитров). Сафьян (Москва), Петросян (Бронницы).
27 февраля. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".
Lennon
Ещё один сигнал о деградации Кубка и футбола в нашей стране...... Не удивлюсь вечернему поражению Амкара!
14:55
Вопреки
Физрук, решивший, что из дубля команды ПЛ, должен сразу возглавлять команду только из РФПЛ, не обкатав свои возможности, хотя бы в ФНЛ... И вот итог. Да еще от клуба второго дивизиона, да еще и дома, при своих болелах, пришедших в мороз на стадион - это начало КОНЦА Била в Дальневосточном вояже... И большое горе для почитателей "таланта" московского татарина, желавших продолжения его работы в "Рубине"... даже после провала во втором сезоне работы. Видимо, уровень молодежки "Локомотива" он до пенсии уже не превзойдет... Зачем поехал самоутверждаться в столь суровый край, реального восприятия жизни, старичок... что-то и кому-то хотел доказать ? Там его тупого юмора не поймут и оскорблений игроков не примут. Зачем взваливать на себя груз, который заведомо, не потянешь ?
14:44
shur
maks55555 Спартаку кубок в этом году прямо отдали сами все, даже Рубин и тот вылетел в 1/8(((______________ Не факт. Завтра в Самаре -18-23. И в такую погоду возможно все.
14:28
Haiaxi
Эх, жаль. Теперь европейские клубы в Хабаровск не полетят. А они так мечтали.
14:26
maks55555
Спартаку кубок в этом году прямо отдали сами все, даже Рубин и тот вылетел в 1/8(((
14:25
Vorlod
И сухой матч Яшина.Символично.
14:23
Боснийский рефери
Даешь выезд в Ярик!!! КБ
14:20