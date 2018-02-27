"Шинник" выбил "СКА-Хабаровск" из Кубка России

"Шинник" в серии пенальти обыграл "СКА-Хабаровск" в 1/4 финала Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в послематчевой серии точнее были футболисты ярославского клуба.

Отметим, что "Шинник" во второй раз в своей истории добрался до полуфинальной стадии Кубка.

Кубок России

1/4 финала

"СКА-Хабаровск" – "Шинник" (Ярославль) – 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти – 1:4

Серия пенальти: Безлихотнов – 0:1. Самсонов – 1:1. Низамутдинов – 1:2. Калинский – 1:2 (штанга). Шайморданов – 1:3. Маркович – 1:3 (мимо). Камилов – 1:4.

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Тубич, Богаев, М.О.Карпов, Гришко (Наваловский, 30), Савичев (Федотов, 78), Карасев, Калинский, Кабутов, Никифоров (Маркович, 98), Самсонов.

"Шинник": Яшин, Ятченко, Магадиев, Чистяков, Щадин, Шайморданов, Камилов, Нарылков (Лях, 112), Земсков (Безлихотнов, 65), Самойлов (Крамаренко, 80), Низамутдинов.

Предупреждения: Кабутов, 3. Низамутдинов, 50. Нарылков, 53. Безлихотнов, 113.

Судьи: Турбин (Дмитров). Сафьян (Москва), Петросян (Бронницы).

27 февраля. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".