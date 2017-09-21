Евгений Кафельников: "Если "Спартаку" еще не обыгрывать таких неходячих, как "Кубань"..."

Известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в интервью "СЭ" отметил, что был уверен в победе красно-белых над "Кубанью" в 1/16 финала Кубка России. По его словам, соперник не соответствует уровню столичной команды.

– "Спартак" хоть немного реабилитировался за последние результаты?

– Перед кем?

– Перед болельщиками.

– Хм. Ну если вы считаете эту победу реабилитацией – ваше право. Разве можно было ожидать другого результата?

– "Спартак" в последнее время, согласитесь, удивляет.

– Слушайте, если еще не обыгрывать таких неходячих, как "Кубань", я не знаю, о чем вообще тогда можно говорить! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Евгения Кафельникова