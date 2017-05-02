Ари, Фарфану, Фидлеру и Манучаряну грозит шесть матчей дисквалификации за массовую драку

В концовке финального матча Кубка России "Локомотив" – "Урал" на поле состоялась массовая драка с участием футболистов обеих команд. После того, как страсти улеглись, главный судья встречи Алексей Николаев показал четыре красные карточки – у железнодорожников были удалены Ари и Джефферсон Фарфан, а у уральцев – Артем Фидлер и Эдгар Манучарян.

В протоколе матча их действия оценены как "агрессивное поведение за драку". Согласно статье 97 части 2 дисциплинарного регламента РФС, Ари, Фарфану, Фидлеру и Манучаряну за участие в массовой драке грозит по шесть матчей дисквалификации. Отметим, что санкции распространяются исключительно на Кубок России. (Сергей АСТАХОВ)

Приводим выдержку из регламента:

Статья 97. Драка



2. Массовая драка, т.е. драка с участием более двух лиц, являющихся Игроками и/ или Официальными лицами Клуба, – наказывается дисквалификацией на 6 (шесть) матчей.



Примечание: Лицо, пытавшееся предотвратить драку, заслонить других или разнять участников драки, наказанию не подвергается.

Дисквалификации в матче "Локомотив" - "Урал"

будут распространяться только на Кубок России //

Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России //

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"