Жиров, Яблонский и Дроппа расторгли контракты с "Томью"

Как стало известно "СЭ", ряд футболистов "Томи" расторгли контракты с клубом. В их числе защитники Александр Жиров и Давид Яблонский, полузащитник Лукаш Дроппа. Все они стали игроками команды в летнее трансферное окно, но из-за тяжелой финансовой ситуации в клубе, где зарплаты не выплачиваются почти семь месяцев, приняли решение уйти из "Томи". 25-летний Жиров в нынешнем сезоне провел 13 матчей, 25-летний Яблонский – 7, 27-летний Дроппа – 11.

По информации "СЭ", высока вероятность, что клуб будет доигрывать сезон молодежью и игроками из ФНЛ, которые должны присоединиться к команде в зимнее трансферное окно. Таким образом, "Томь" нацелена на сокращение зарплатной ведомости.