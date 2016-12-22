12:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Жиров, Яблонский и Дроппа расторгли контракты с "Томью"

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Как стало известно "СЭ", ряд футболистов "Томи" расторгли контракты с клубом. В их числе защитники Александр Жиров и Давид Яблонский, полузащитник Лукаш Дроппа. Все они стали игроками команды в летнее трансферное окно, но из-за тяжелой финансовой ситуации в клубе, где зарплаты не выплачиваются почти семь месяцев, приняли решение уйти из "Томи". 25-летний Жиров в нынешнем сезоне провел 13 матчей, 25-летний Яблонский – 7, 27-летний Дроппа – 11.

По информации "СЭ", высока вероятность, что клуб будет доигрывать сезон молодежью и игроками из ФНЛ, которые должны присоединиться к команде в зимнее трансферное окно. Таким образом, "Томь" нацелена на сокращение зарплатной ведомости.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
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