12:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Томь", вероятнее всего, будет доигрывать сезон молодежью и игроками из ФНЛ

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Как стало известно "СЭ", "Томь" в середине января получит денежные средства от своего спонсора "Газпром-Нефть". Этой суммы хватит на то, чтобы рассчитаться по долгам с футболистами и персоналом клуба. Напомним, что зарплаты в "Томи" не платятся с начала сезона.

Высока вероятность, что клуб будет доигрывать сезон молодежью и игроками из ФНЛ, которые должны присоединиться к команде в зимнее трансферное окно. Таким образом, "Томь" нацелена на сокращение зарплатной ведомости.

В чемпионате России-2016/17 "Томь" в 17 турах набрала 9 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Пех_буртист

Поставщик очков

15:28

budulay1974

Если так и будет. То можно считать что в Чемпионате России останется не 13 туров а 12. Сильно удивлюсь, если кто то сыграет вничью с Томью. который будет играть дублирующим составом.

14:41

Костариканец

Прально, как я и советовал.

14:27

Andvaraforce

вот наверное Уфе и Арсеналу обидно станет. да и тем, кто вничью сыграл тоже.

13:30

Кубанский казак

Зачем было выходить в ПЛ??????????? слили бы Кубани стыки и нет проблем

13:21

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