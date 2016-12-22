"Томь", вероятнее всего, будет доигрывать сезон молодежью и игроками из ФНЛ

Как стало известно "СЭ", "Томь" в середине января получит денежные средства от своего спонсора "Газпром-Нефть". Этой суммы хватит на то, чтобы рассчитаться по долгам с футболистами и персоналом клуба. Напомним, что зарплаты в "Томи" не платятся с начала сезона.
Высока вероятность, что клуб будет доигрывать сезон молодежью и игроками из ФНЛ, которые должны присоединиться к команде в зимнее трансферное окно. Таким образом, "Томь" нацелена на сокращение зарплатной ведомости.
В чемпионате России-2016/17 "Томь" в 17 турах набрала 9 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.
Пех_буртист
Поставщик очков
15:28
budulay1974
Если так и будет. То можно считать что в Чемпионате России останется не 13 туров а 12. Сильно удивлюсь, если кто то сыграет вничью с Томью. который будет играть дублирующим составом.
14:41
Костариканец
Прально, как я и советовал.
14:27
Andvaraforce
вот наверное Уфе и Арсеналу обидно станет. да и тем, кто вничью сыграл тоже.
13:30
Кубанский казак
Зачем было выходить в ПЛ??????????? слили бы Кубани стыки и нет проблем
13:21