"Томь", вероятнее всего, будет доигрывать сезон молодежью и игроками из ФНЛ

Как стало известно "СЭ", "Томь" в середине января получит денежные средства от своего спонсора "Газпром-Нефть". Этой суммы хватит на то, чтобы рассчитаться по долгам с футболистами и персоналом клуба. Напомним, что зарплаты в "Томи" не платятся с начала сезона.

Высока вероятность, что клуб будет доигрывать сезон молодежью и игроками из ФНЛ, которые должны присоединиться к команде в зимнее трансферное окно. Таким образом, "Томь" нацелена на сокращение зарплатной ведомости.

В чемпионате России-2016/17 "Томь" в 17 турах набрала 9 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.