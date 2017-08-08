Жена Реброва попросила не писать вратарю "Спартака" гадости

Екатерина Реброва, жена вратаря "Спартака" Артема Реброва, выложила на своей странице в Инстаграме совместное фото, под которым она попросила не оскорблять голкипера после матча против "Зенита" (5:1). По ее словам, футболист выступает за красно-белых шесть лет, на протяжении которых он доказывает свое право выступать за клуб.
"Такими мы пришли в "Спартак". Шесть лет ты доказываешь, что ты достоин играть за свой любимый клуб, я вижу твою работу, твои переживания и твою бешеную трудоспособность. Я думаю, ты уже доказал, что ты и твоя команда - чемпионы, именно с тобой клуб стал чемпионом. Поэтому всех прошу не писать мне и Артему гадости, а оставить свое мнение при себе. Ты у меня самый лучший, и у тебя еще все только начинается. Все еще впереди, - написала Реброва в своем Инстаграме.
Такими мы пришли в спартак !!! 6 лет ты доказываешь, что ты достоин играть за свой любимый клуб , я вижу твою работы , твои переживания и твою бешеную трудоспособность !!!! Я думаю, ты уже доказал , что ты и твоя команда чемпионы, и именно с тобой клуб стал чемпионом !!!! Поэтому всех прошу не писать мне и Артёму гадости , а оставить своё мнение при себе!!!! Ты у меня самый лучший, и у тебя ещё все только начинается !!! Все ещё впереди 💙 @rebrov32
миша елец
согласен с Халзаном, Митрюшкина просрали, Селихов просит отпустить его. Ну каждый раз когда мяч к Артёму летит, душа в пятки уходит.
15:05
James Gang
Штангоцелователь всегда был средним вратарём, чуть повыше Песьякова, но не более... Ребров стабильно авоську мячей получает в Питере... На лавку его, Селихову надо дать шанс!
14:40
серж семенович
попроси мужа ...уже не выходить в раму .....и гадостей никто не будет писать .....
14:32
Sher-Khan
Ребята, я вас не понимаю, перед КК вы говорили, что Ребров лучше всех облизывает штанги и его нужно в сборную, а теперь после одной ошибки он уже худший вратарь?
14:07
waleriy
Спартак слил игру бомжам, и участники этого ребров глушаков комбаров, что бомжи , спартак уже четыре игры не играет-все проходит медные трубы и думаю в ближайшее время ничего не изменится.Надо сажать на скамейку троицу.
13:59
foreverCSKAforever
Оставьте Артема в покое! В свое время также вынудили уйти Гунько, теперь пожинаете плоды.
13:57
Зак
Kalgan_SPb, не мешай истерике...
13:57
ЗлобныйЖиртрест
Вспомнилось Маски-шоу. "Схватите ее и надругайтесь над ней - НЕТ! лучше НАДО МНОЙ"...
13:55
Jean4
Я не понимаю почему не дать шанс Селихову? Тем более Артем не настолько гениально играет, чтобы бояться что-то потерять. При этом гадостей я в сторону Артема не скажу, он хороший вратарь. Мы стали чемпионами и благодаря его игре в том числе, но играть должен сильнейший на данный момент или Селихов настолько плох?
13:54
Kalgan_SPb
"Просто болелы по хорошему прсят его освободи место хватит!!"// Как, у вас в Спартаке сами игроки принимают решения играть им или нет? Ребров должен сам освободить ворота? А тренер в Спартаке зачем? Ну точно сектанты, мормоны какие-то)))
13:51
П_о_в_а_р
Будти адикватны!!!!!!!!
13:49
Халзан
Да дело не в том накосячил этот Ребров в последней игре или нет! Просто болелы по хорошему прсят его освободи место хватит!! Когда Спартак в былые годы был в лидерах в воротах все время стояли вратари сборной яркие личности! Ребров же вратарь слабый да вдобавок какой то нервный! Посмотрите на его физию во время игры и поймите что могут думать защитники когда у них за спиной стоит сумашедший? Ну и как всякий никудышный в профессии он развивает бурную деятельность в раздевалке интервью и тд и тп Из за этого Реброва Спартак уже потерял перспективного вратаря Митрюшкина ( сейчас играет в Щвейцарии и с успехом) Сейчас Спартак рискует потерять еще одного может самого талантливого вратаря Селихова! И все ради того чтобы болелы смотрели как этот Ребров лижет штанги? Поэтому и просят его уйти что не могут уже смотреть на это извращение! Может этот Ребров хорошо лижет не только штанги но и причинные места у какого то начальства? Или Каррере нравится арал? Только вот это все надо прекращать и чем раньше тем лучше!!!
13:34
ziggy1976
все верно. гадости писать за спиной много ума не надо. и ляпы вратари обречены совершать всегда (даже (о, Боже!) Величайший постоянно делает это:)). по существу вопроса - надо максимусу просто попробовать селихова на следующие 3-4 матча, как минимум...а там как пойдет.
13:24
velikiy knyaz
Ребров - хороший сменщик, второй вратарь, каким был у Спартака Стауче, Тяпушкин или Сметанин. Но никак не первый
12:58
DoodlyDoo
Салихов выше по уровню игры, а Спартак маринует его на лавке, в угоду кумовству и откатам с премий и тд. тп
12:48
Хидетоши Наката
Это уже всем давно понятно. Неуверенность Реброва постоянно передается защитникам, но Артем из года в год остается первым номером. Мне особенно неприятно про это говорить, т.к. повторюсь уже в который раз, видно, что Артем отличный парень и просто хороший, светлый человек.
12:40
Meddle
классика (очепятка) )
12:37
Meddle
Ох, девочка. Не читай ка ты лучше спортивных форумов ни до, ни после завтрака. Не нужно тебе это. И просить никого не надо, сами придут и нагадят (немного перефразировал классиков)
12:36
FINIX
Дело не в этом. У Реброва нет уверенности. Как правильно написали в ВВ он играет на мандраже в ожидании что тот сменится куражом. Но этого не происходит год за годом. К сожалению у него впереди скамейка запасных и переход в команду середняка ПФЛ. Свою высшую точку он уже прошёл. Но помочь другой команде вполне в силах.
12:31
Зак
дорогие мясные... вы действительно сектанты (с) (Дзюба) при чем тут Ребров? он ошибся при 3м и 5м мячах... и что? Вы проиграли в первую очередь как КОМАНДА!! в Зените тоже ошибок хватало, но коллективно они вас перебегали, переиграли, перебили...
12:18