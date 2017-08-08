Жена Реброва попросила не писать вратарю "Спартака" гадости

Екатерина Реброва, жена вратаря "Спартака" Артема Реброва, выложила на своей странице в Инстаграме совместное фото, под которым она попросила не оскорблять голкипера после матча против "Зенита" (5:1). По ее словам, футболист выступает за красно-белых шесть лет, на протяжении которых он доказывает свое право выступать за клуб.

"Такими мы пришли в "Спартак". Шесть лет ты доказываешь, что ты достоин играть за свой любимый клуб, я вижу твою работу, твои переживания и твою бешеную трудоспособность. Я думаю, ты уже доказал, что ты и твоя команда - чемпионы, именно с тобой клуб стал чемпионом. Поэтому всех прошу не писать мне и Артему гадости, а оставить свое мнение при себе. Ты у меня самый лучший, и у тебя еще все только начинается. Все еще впереди, - написала Реброва в своем Инстаграме.