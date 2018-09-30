Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана подтвердила "СЭ", что она помирились с мужем. Модель удалила подписи к фото, где ранее она написала о разводе с футболистом.

– Да, мы помирились и уже все хорошо, – ответила Мамаева на вопрос о том, зачем она удалила подписи о разводе к фото.

– В чем был конфликт между вами и мужем?

– Его не было, было недопонимание! Благо, все разрешилось

Запись Аланы Мамаевой про развод с мужем. Позже была удалена.

Напомним, что Павел и Алана поженились в 2013 году. У них есть совместная дочка Алиса, а также они воспитывали сына девушки от первого брака.

Ранее Алана заявила, что ей не нравится жить в Краснодаре.

– После Москвы приезжай в Краснодар и поживи там четыре года, – отметила она. – Когда я туда ехала, я говорила: "Что может быть проще, когда у тебя есть деньги и есть дети?" В любом городе к тебе хорошо будут относиться, ты все можешь купить те же машины или продукты, хорошо живешь… Нихрена! Я целыми днями не выхожу из дома. Куда мне выходить? У меня дети ходят везде. Почему нет подруг? А с кем мне общаться, мне там ни с кем неинтересно. Краснодар – маленький город. Все тебя знают, все тебя фотографируют, когда выходишь без косметики, все тебя обсуждают. Там колхоз. Все на каблуках ходят каждый день до магазина! Это жесть. Паша это понимает, поэтому мы ни с кем не дружим и никуда не ходим.

22 сентября Алана Мамаева выложила фото и сопроводила его очень эмоциональным сообщением, которое касалось темы развода. Мамаева выразила недоумение тем, что есть такое понятие как "жена футболиста".

"Сейчас посмотрела эфир , где опять звучит нелюбимое мною словосочетание , "жена футболиста" и обсуждалась тема измен. Так вот, хочу сказать , что очень неприятно слышать как люди рассуждают, думая что все знают о семье, что жена должна всю жизнь в ногах у мужа быть , только лишь из-за того что он футболист....абсолютно все считают, что "жены футболистов" "удачно вышли замуж".

Также жена Павла Мамаева бурно отреагировала на советы во всяких телевизионных передачах. По ее мнению, должно существовать такое понятие, как любовь.

Что самое неприятное, женщины в первую очередь раздают "советы" как должна себя вести жена.. ( кстати советчики сами не замужем или в разводе)

Почему никто не думает о любви? Нет? У нас это не возможно? Почему жена не должна ревновать мужа? Или если он футболист , то она пожизненно должна сидеть молча 🤐?Последнее время у людей слишком много зависти к чужому ! Лучше стройте свои семьи!

"В Краснодаре целыми днями сижу дома. Там колхоз". Алана Мамаева - о муже, ссорах и наркотиках