"Зенит" упустил победу в Туле, Дзюба забил за "Арсенал"

"Арсенал" дома сыграл вничью с "Зенитом" в матче 27-го тура чемпионата России – 3:3.
Счет во встрече на 3-й минуте открыл полузащитник хозяев Игорь Горбатенко с передачи нападающего Артема Дзюбы. Хавбек питерцев Леандро Паредес сравнял счет, однако Сергей Ткачев перед перерывом вывел "Арсенал" вперед.
На 78-й минуте красную карточку получил Горбатенко, после чего полузащитник "Зенита" Далер Кузяев оформил дубль за две минуты. На 89-й минуте окончательный счет в матче установил Дзюба.
Напомним, что арендованный "канонирами" у "Зенита" Дзюба имел право выйти на поле против питерского клуба при условии выплаты штрафа в 120 тысяч евро. Все подробности сделки – здесь.
Сине-бело-голубые поднялись на третье место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 49 очков. "Арсенал" занимает шестую строчку с 36-ю баллами.
Чемпионат России
Премьер-лига
27-й тур
"Арсенал" (Тула) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 3:3 (2:1)
Голы: Горбатенко, 3 (1:0). Паредес, 36 - угловой (1:1). Ткачев, 45 (2:1). Кузяев, 82 (2:2). Кузяев, 84 (2:3). Дзюба, 88 (3:3).
"Арсенал": Левашов, Комбаров (Хагуш, 57), Беляев, Сунзу, Альварес, Александров (Шевченко, 90+3), Чаушич, Ткачев (Берхамов, 85), Горбатенко, Кангва, Дзюба.
"Зенит": Лодыгин, Иванович, Мевля, Скроботов (Смольников, 24), Кришито, Краневиттер (Ригони, 59), Паредес, Ерохин, Дриусси, Заболотный, Полоз (Кузяев, 66).
Предупреждения: Горбатенко, 23. Дриусси, 27. Ткачев, 45+1. Александров, 81.
Удаление: Горбатенко, 78 (грубая игра).
Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж). Петросян (Бронницы), Богданов (Верея).
22 апреля. Тула. Стадион "Арсенал".
Трансляция матча "Арсенал" - "Зенит"
Friend of Misery
Что ж за команда такая Зенит, что выгнанные из неё игроки стабильно забивают и отбирают очки? Арсенал кстати играл лучше.
17:19
БэнД
Дон_Румата Просто признай, Дзюба сыграл сегодня хорошо: остро, полезно и результативно)))---------------------Ну старался он, пытался чего-то там, это да. Но этого маловато для статуса звязды РФПЛ ))
16:57
БэнД
гаттузо туп БэнД 16:35///Эт почему же Цюба-никто?Он же с братьями Березами после ЧЕ пришли к Слуцкому и сказали,что они еще какое"Хто"..)))----------------------)) Это говорит о том, что Слуцкий-тренер такой же "хто", как Цюба и Берёзы - футболисты ))
16:54
L Osokin
ой, это не сюда...)
16:53
L Osokin
седня краем глаза видел чемпионшип... там лучше играли, имхо...
16:53
Adios Amigos R...
П_о_в_а_р_ Adios Amigos R... П_о_в_а_р_ А судейка то продажная (и это не шутка) 16:20 ================== Да, мы все тут видели, как Арсеналию подсуживали...Грустно за такие ничьи должно быть, имхо...........( ------------------------- Бакланюгам слово не давали. Умыл Тёмушка вас сегодня. бугага 16:39 ========================= Подождите, решалы админресурсные, наступит и наш день ещё...Не всё коту масленница, как говорят у нас в Питере...Вспомните ещё эту купленную ничью и покаетесь, имхо...
16:49
Дон_Румата
БэнД______Просто признай, Дзюба сыграл сегодня хорошо: остро, полезно и результативно)))
16:46
гаттузо туп
БэнД 16:35///Эт почему же Цюба-никто?Он же с братьями Березами после ЧЕ пришли к Слуцкому и сказали,что они еще какое"Хто"..)))
16:42
П_о_в_а_р_
Adios Amigos R... П_о_в_а_р_ А судейка то продажная (и это не шутка) 16:20 ================== Да, мы все тут видели, как Арсеналию подсуживали...Грустно за такие ничьи должно быть, имхо...........( ------------------------- Бакланюгам слово не давали. Умыл Тёмушка вас сегодня. бугага
16:39
A16
АРСЕНАЛ - КОМАНДА ! Дзюбу в сборную, однозначно.
16:38
nn61
Зенит в это году слаб как никогда прежде. Включил ТВ при счете 1:2 и был даже удивлен 3:2, но... всё встало на круги своя. Немного беспокоюсь за бабушек и их понапрасну расходуемые пенсии, но изрядно рад за Митяя, что хоть у него настроение на хотя бы 1% улучшилось ( а м. б. и нет). А Зенит...? Ну УЕФА никуда не денется, хоть и с квалами, которые некоторые якобы "народные" по- определению традиционно слили бы (как сейчас в ЛЧ).((
16:37
БэнД
Дон_Румата Я бы Дзюбу взял на ЧМ и перед каждым матчем ему под гипнозом внушал: "Ты играешь против Зенита! Ты играешь против Зенита!"---------------------------Уверен, что это было бы бесполезно. Уровень Дзюбы - российский клуб-середняк. А там, где надо в настоящий футбол играть он вообще никто ))
16:35
serzheo
Дожил Зенит, Кокорин и Дзюба - звезды... Когда Кокорина брали в состав народ не понимал - зачем... И вот...
16:35
Антиконь.
Фурсенко напевает: Порвали парус, каюсь, каюсь, каюсь ...
16:32
16vic
Дзюба забивает - Манчини уходит?!
16:31
Дон_Румата
Adios Amigos R...______Я из Магнитки. Всё равно земеля ))
16:31
Adios Amigos R...
П_о_в_а_р_ А судейка то продажная (и это не шутка) 16:20 ================== Да, мы все тут видели, как Арсеналию подсуживали...Грустно за такие ничьи должно быть, имхо...........(
16:28
L Osokin
распродажа игрочишек в межсезонье и скупка новых "талантов" и подписание "топ-тренера" (смотрите в третьем сезоне)))
16:28
Дон_Румата
БэнД//// Каким деревягой он был, таким и остался. А если учесть, что в этом матче у него была серьёзная мотивация - вообще полено в кубе ))_________Дык, ёлы-палы! Ключевое слово - мотивация. Я бы Дзюбу взял на ЧМ и перед каждым матчем ему под гипнозом внушал: "Ты играешь против Зенита! Ты играешь против Зенита!"
16:28
Adios Amigos R...
Дон_Румата Adios Amigos R...////Дон_Румата ===Встречал этот ник на Е1. Это не ты случайно?________Сомневаюсь, благородный дон, но на всякий случай спрошу: Е1 - что это? 16:18 ===================================== 3начицца не ты...) Е1 - наш городской Ёбургский портал...Есть там тоже один Дон Румата и тоже очень благородный...))
16:27
serzheo
И вот встает вопрос - стоит ли доверять тренерам покупку игроков?... Манчини пришел, выгнал пол-состава, набрал не пойми кого. Завтра он уйдет и что нам делать с ними?...
16:26
EvgV
Давно не видел такой буйной активности в коментах! Вот он показатель "любви" к анти-народной команде))
16:26
Анахорет
надо же,сыграли на равных с целым Арсеналом.Поменяли Дзюбу на Заболотного. Кто там рулит в команде?Просто парнокопытные.
16:22
П_о_в_а_р_
А Тёмчик красава. Ничего, что в следующем сезоне в ЛЕ будет играть, главное доказал злопыхателям макаронным кто тута Красава, а кто Макаронина обвислая. Бугага
16:21
БэнД
Дон_Румата Этот дровосек кучу эпизодов один в один выиграл.-----------------------------------Это не важно, обычная футбольная возня. Каким деревягой он был, таким и остался. А если учесть, что в этом матче у него была серьёзная мотивация - вообще полено в кубе ))
16:20
П_о_в_а_р_
Гоораааад над вольнааааааай Невооооооой (старинная тульская песня про Дзюбу)
16:19
DENsid
Вангую, голы Шатова и Дзюбы - это то количество очков которых Зениту не хватит до Лиги Чемпионов !
16:19
L Osokin
Дзюбу и Шатова не вернуть. Логичнее истратить еще 100 лямов на 5 новых аргов....) #купи5...)
16:18
Дон_Румата
Adios Amigos R...////Дон_Румата ===Встречал этот ник на Е1. Это не ты случайно?________Сомневаюсь, благородный дон, но на всякий случай спрошу: Е1 - что это?
16:18
serzheo
Дзюба с Шатовым красавцы. Показали кто такой Манчини... Жалко Жулиану не остался в согазе. Тоже объяснил бы хто есть хто...
16:18