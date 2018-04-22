"Зенит" упустил победу в Туле, Дзюба забил за "Арсенал"

"Арсенал" дома сыграл вничью с "Зенитом" в матче 27-го тура чемпионата России – 3:3.

Счет во встрече на 3-й минуте открыл полузащитник хозяев Игорь Горбатенко с передачи нападающего Артема Дзюбы. Хавбек питерцев Леандро Паредес сравнял счет, однако Сергей Ткачев перед перерывом вывел "Арсенал" вперед.

На 78-й минуте красную карточку получил Горбатенко, после чего полузащитник "Зенита" Далер Кузяев оформил дубль за две минуты. На 89-й минуте окончательный счет в матче установил Дзюба.

Напомним, что арендованный "канонирами" у "Зенита" Дзюба имел право выйти на поле против питерского клуба при условии выплаты штрафа в 120 тысяч евро. Все подробности сделки – здесь.

Сине-бело-голубые поднялись на третье место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 49 очков. "Арсенал" занимает шестую строчку с 36-ю баллами.

Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

"Арсенал" (Тула) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 3:3 (2:1)

Голы: Горбатенко, 3 (1:0). Паредес, 36 - угловой (1:1). Ткачев, 45 (2:1). Кузяев, 82 (2:2). Кузяев, 84 (2:3). Дзюба, 88 (3:3).

"Арсенал": Левашов, Комбаров (Хагуш, 57), Беляев, Сунзу, Альварес, Александров (Шевченко, 90+3), Чаушич, Ткачев (Берхамов, 85), Горбатенко, Кангва, Дзюба.

"Зенит": Лодыгин, Иванович, Мевля, Скроботов (Смольников, 24), Кришито, Краневиттер (Ригони, 59), Паредес, Ерохин, Дриусси, Заболотный, Полоз (Кузяев, 66).

Предупреждения: Горбатенко, 23. Дриусси, 27. Ткачев, 45+1. Александров, 81.

Удаление: Горбатенко, 78 (грубая игра).

Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж). Петросян (Бронницы), Богданов (Верея).

22 апреля. Тула. Стадион "Арсенал".

Трансляция матча "Арсенал" - "Зенит"