17:20 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" поздравил российский футбол со 120-летием

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"Зенит" в своем Твиттере напомнил, что ровно 120 лет назад, 24 октября 1897 года, зародился футбол в России. Именно в этот день в Санкт-Петербурге состоялся первый на территории страны футбольный матч

- Сегодня исполняется 120 лет российскому футболу. С праздником, - говорится в сообщении сине-бело-голубых.

К записи прикреплена фотография действующего состава "Зенита", стилизованная под ретро.

Напомним, в первом в России футбольном матче встречались команды Василеостровского общества футболистов (ВОФ) и Кружка любителей спорта (КЛС). Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу ВОФ.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Millwall82

А лыжники-космонавты считают что они появились раньше отечественного футбола. Еще в лаптях гоняли мяч)

17:34