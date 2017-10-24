"Зенит" поздравил российский футбол со 120-летием

"Зенит" в своем Твиттере напомнил, что ровно 120 лет назад, 24 октября 1897 года, зародился футбол в России. Именно в этот день в Санкт-Петербурге состоялся первый на территории страны футбольный матч

- Сегодня исполняется 120 лет российскому футболу. С праздником, - говорится в сообщении сине-бело-голубых.

К записи прикреплена фотография действующего состава "Зенита", стилизованная под ретро.

Напомним, в первом в России футбольном матче встречались команды Василеостровского общества футболистов (ВОФ) и Кружка любителей спорта (КЛС). Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу ВОФ.