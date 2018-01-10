"Зенит" готов подписать Беляева. И отдать "Арсеналу" Новосельцева

Как стало известно "СЭ", "Зенит" сделал предложение тульскому "Арсеналу" по 26-летнему защитнику Максиму Беляеву. Помимо определенной суммы за трансфер питерцы предлагают "оружейникам" Ивана Новосельцева, который не проходит в состав сине-бело-голубых. "Арсенал" пока не дал ответа.
В нынешнем сезоне Беляев провел за туляков 19 матчей и забил один гол. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Pleafant
Первый раз вижу,когда,меняя шило на мыло.кто то ещё и доплачивает.Зачем Зениту ещё один паспортист,давалось много шансов,но он нигде не мог закрепиться.
23:27 10 января
К.Б.Ын
Опять идёт разбазаривание Бабушкиных пенсий!
23:04 10 января
uaom
Неужели Манчини Беляев приглянулся ? Что то с трудом в это верится ...
23:03 10 января
Serenky25
Ване нравится Петербург
22:55 10 января
Lars Berger
Новосельцев прекрасно провел почти два года в сыром климате. Но то - такое...)
22:53 10 января
uaom
Шило на мыло . Странные приобретения ...
22:48 10 января
Митяй Антибомж
А зачем Новосельцев любому из клубов РФПЛ? На полку поставить и любоваться его рыжей бородой?
22:31 10 января
Millwall82
А зачем он Зениту? Кришито лучше бы продлили, на любую зарплату..
22:16 10 января
NapoliFC
Беляев тру:)
22:15 10 января
Семь ветров
У Беляева тоже всё получится)) А Новосельцев не против с халявы спрыгнуть?
22:14 10 января