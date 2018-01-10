22:07 10 января | Футбол — РФПЛ

"Зенит" готов подписать Беляева. И отдать "Арсеналу" Новосельцева

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Как стало известно "СЭ", "Зенит" сделал предложение тульскому "Арсеналу" по 26-летнему защитнику Максиму Беляеву. Помимо определенной суммы за трансфер питерцы предлагают "оружейникам" Ивана Новосельцева, который не проходит в состав сине-бело-голубых. "Арсенал" пока не дал ответа.

В нынешнем сезоне Беляев провел за туляков 19 матчей и забил один гол. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Pleafant

Первый раз вижу,когда,меняя шило на мыло.кто то ещё и доплачивает.Зачем Зениту ещё один паспортист,давалось много шансов,но он нигде не мог закрепиться.

23:27 10 января

К.Б.Ын

Опять идёт разбазаривание Бабушкиных пенсий!

23:04 10 января

uaom

Неужели Манчини Беляев приглянулся ? Что то с трудом в это верится ...

23:03 10 января

Serenky25

Ване нравится Петербург

22:55 10 января

Lars Berger

Новосельцев прекрасно провел почти два года в сыром климате. Но то - такое...)

22:53 10 января

uaom

Шило на мыло . Странные приобретения ...

22:48 10 января

Митяй Антибомж

А зачем Новосельцев любому из клубов РФПЛ? На полку поставить и любоваться его рыжей бородой?

22:31 10 января

Millwall82

А зачем он Зениту? Кришито лучше бы продлили, на любую зарплату..

22:16 10 января

NapoliFC

Беляев тру:)

22:15 10 января

Семь ветров

У Беляева тоже всё получится)) А Новосельцев не против с халявы спрыгнуть?

22:14 10 января