"Зенит" готов подписать Беляева. И отдать "Арсеналу" Новосельцева

Как стало известно "СЭ", "Зенит" сделал предложение тульскому "Арсеналу" по 26-летнему защитнику Максиму Беляеву. Помимо определенной суммы за трансфер питерцы предлагают "оружейникам" Ивана Новосельцева, который не проходит в состав сине-бело-голубых. "Арсенал" пока не дал ответа.

В нынешнем сезоне Беляев провел за туляков 19 матчей и забил один гол. (Виталий АЙРАПЕТОВ)