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За судей премьер-лиги будет отвечать Лаюшкин

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Сегодня определился новый состав сотрудников департамента судейства и инспектирования. Как стало известно "СЭ", первым заместителем главы ДСИ Андрея Будогосского стал судья республиканской категории Виктор Башкиров, отвечающий за инспектирование. Арбитров премьер-лиги будет курировать судья международной категории Максим Лаюшкин.

За подготовку судей-помощников теперь отвечает Виктор Кулагин. Функции исполнительного директора возложены на Кирилла Верхолетова, ранее работавшего в фонде "Национальная академия футбола" и тольяттинской академии. Продолжит трудиться в ДСИ Алексей Монахов.

Напомним, что на прошлой неделе ряду сотрудников департамента сообщили о прекращении с ними сотрудничества. В частности, речь идет о Станиславе Сухине. (Александр БОБРОВ)

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