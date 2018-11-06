Как стало известно "СЭ", Сергей Юран уже завтра должен возглавить "Уфу". В тот же день он проведет и первую тренировку команды. В то же время генеральный директор не подтвердил, но и не опроверг возможное назначение 49-летнего специалиста, который сейчас работает с "Зорким", выступающим во втором дивизионе.

– С Юраном мы знакомы. И общались с ним, но не на тему работы в "Уфе", – сказал Газизов. – Обсуждали одного арендованного игрока. Так что говорить о назначении я бы не стал.

После 13 туров "Уфа" под руководством Сергея Томарова занимает 15-е место в чемпионате России. Сегодня команда из столицы Башкирии дома уступила "Крыльям Советов" (1:2). (Андрей Сизякин)