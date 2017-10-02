Врач ЦСКА: "Головин пропустит около 2-х недель и будет восстанавливаться на базе клуба"

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что полузащитник армейцев Александр Головин пропустит порядка двух недель из-за травмы голеностопа и будет восстанавливаться на базе клуба. Также специалист сообщил, что Василий Березуцкий проведет дополнительное обследование, после которого будет понятен срок восстановления.

- Головин будет восстанавливаться от травмы голеностопа порядка двух недель, - сказал Керимов. - Будем стараться подготовить его к "Краснодару" (матч состоится 14 октября в Краснодаре. - Прим. "СЭ"). Что касается сборной, то по регламенту он должен прибыть в расположение национальной команды. Но само лечение будет проходить на базе ЦСКА.

- Сколько может пропустить Вернблум?

- Все зависит от того, как быстро будут заживать швы. Ближе к выходным будет понятен срок его восстановления.

- В матче с "Уфой" также получил травму Василий Березуцкий. Сколько пропустит защитник?

- Сегодня вечером будет проведено дополнительное обследование, после которого можно будет говорить о сроках восстановления.

Напомним, матч ЦСКА - "Уфа" завершился со счетом 0:0. В середине второго тайма Вернблум покинул поле на носилках из-за того, что игрок соперника шипом рассек ногу полузащитника. По окончании игры шведа на скорой увезли в больницу, где ему наложили швы. Также во встрече получили повреждения Александр Головин и Василий Березуцкий, перед игрой стало известно о травме Алана Дзагоева.(Павел ГУРЕВИЧ)

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