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12:50 | Футбол — РФПЛ

Врач ЦСКА: "Головин пропустит около 2-х недель и будет восстанавливаться на базе клуба"

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Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что полузащитник армейцев Александр Головин пропустит порядка двух недель из-за травмы голеностопа и будет восстанавливаться на базе клуба. Также специалист сообщил, что Василий Березуцкий проведет дополнительное обследование, после которого будет понятен срок восстановления.

 
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ, Понтус ВЕРНБЛУМ, Алан ДЗАГОЕВ и Александр ГОЛОВИН.Травмы ЦСКА. Весь список потерь

- Головин будет восстанавливаться от травмы голеностопа порядка двух недель, - сказал Керимов. - Будем стараться подготовить его к "Краснодару" (матч состоится 14 октября в Краснодаре. - Прим. "СЭ"). Что касается сборной, то по регламенту он должен прибыть в расположение национальной команды. Но само лечение будет проходить на базе ЦСКА.

- Сколько может пропустить Вернблум?

- Все зависит от того, как быстро будут заживать швы. Ближе к выходным будет понятен срок его восстановления.

- В матче с "Уфой" также получил травму Василий Березуцкий. Сколько пропустит защитник?

- Сегодня вечером будет проведено дополнительное обследование, после которого можно будет говорить о сроках восстановления.

Напомним, матч ЦСКА - "Уфа" завершился со счетом 0:0. В середине второго тайма Вернблум покинул поле на носилках из-за того, что игрок соперника шипом рассек ногу полузащитника. По окончании игры шведа на скорой увезли в больницу, где ему наложили швы. Также во встрече получили повреждения Александр Головин и Василий Березуцкий, перед игрой стало известно о травме Алана Дзагоева.(Павел ГУРЕВИЧ)

Ужасная травма Понтуса Вернблума
Ниже ноля. ЦСКА теряет игру, очки, Вернблума и Дзагоева

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Островзаячий

titan2313 Двое отскочили от сборной! Кто следующий? Не пора ли наводить порядок с комплектацией сборной РФ. Следующий ЧМ в нашей стране будет не скоро!_________Нашей сборной ВООБЩЕ нигде не будет после домашнего ЧМ.

13:15

shpasic

Фернандесу надо бы тоже сказаться больным, чтобы подольше отдохнуть.

13:04

titan2313

Двое отскочили от сборной! Кто следующий? Не пора ли наводить порядок с комплектацией сборной РФ. Следующий ЧМ в нашей стране будет не скоро!

13:04

shpasic

как раз через две недели важный матч с Краснодаром, так что Головину и Дзагоеву совершенно не нужно тратить время на товарняки сборной.

13:03

Chibisov

В общем надежда мю в сборную не поедет,правильно силы нужно экономить.

12:55