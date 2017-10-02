Врач ЦСКА: "Головин пропустит около 2-х недель и будет восстанавливаться на базе клуба"

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что полузащитник армейцев Александр Головин пропустит порядка двух недель из-за травмы голеностопа и будет восстанавливаться на базе клуба. Также специалист сообщил, что Василий Березуцкий проведет дополнительное обследование, после которого будет понятен срок восстановления.
- Головин будет восстанавливаться от травмы голеностопа порядка двух недель, - сказал Керимов. - Будем стараться подготовить его к "Краснодару" (матч состоится 14 октября в Краснодаре. - Прим. "СЭ"). Что касается сборной, то по регламенту он должен прибыть в расположение национальной команды. Но само лечение будет проходить на базе ЦСКА.
- Сколько может пропустить Вернблум?
- Все зависит от того, как быстро будут заживать швы. Ближе к выходным будет понятен срок его восстановления.
- В матче с "Уфой" также получил травму Василий Березуцкий. Сколько пропустит защитник?
- Сегодня вечером будет проведено дополнительное обследование, после которого можно будет говорить о сроках восстановления.
Напомним, матч ЦСКА - "Уфа" завершился со счетом 0:0. В середине второго тайма Вернблум покинул поле на носилках из-за того, что игрок соперника шипом рассек ногу полузащитника. По окончании игры шведа на скорой увезли в больницу, где ему наложили швы. Также во встрече получили повреждения Александр Головин и Василий Березуцкий, перед игрой стало известно о травме Алана Дзагоева.(Павел ГУРЕВИЧ)
Ужасная травма Понтуса Вернблума
Ниже ноля. ЦСКА теряет игру, очки, Вернблума и Дзагоева
- Алан Дзагоев
- Василий Березуцкий
- ЦСКА (футбол)
- Краснодар
- Уфа
- Шагабутдин Керимов
- Понтус Вернблум
- Александр Головин (футбол)
Островзаячий
titan2313 Двое отскочили от сборной! Кто следующий? Не пора ли наводить порядок с комплектацией сборной РФ. Следующий ЧМ в нашей стране будет не скоро!_________Нашей сборной ВООБЩЕ нигде не будет после домашнего ЧМ.
13:15
shpasic
Фернандесу надо бы тоже сказаться больным, чтобы подольше отдохнуть.
13:04
titan2313
Двое отскочили от сборной! Кто следующий? Не пора ли наводить порядок с комплектацией сборной РФ. Следующий ЧМ в нашей стране будет не скоро!
13:04
shpasic
как раз через две недели важный матч с Краснодаром, так что Головину и Дзагоеву совершенно не нужно тратить время на товарняки сборной.
13:03
Chibisov
В общем надежда мю в сборную не поедет,правильно силы нужно экономить.
12:55