Владислав Радимов: "Татьяна сказала: "Напейтесь с Денисовым, в конце концов"

Экс-капитан "Зенита" и бывший главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в интервью "СЭ" отметил, что долго не разговаривал с Игорем Денисовым. По его словам, полузащитник настаивал на уходе Радимова с должности начальника "Зенита".

– Кто особенно был настроен против вас?

– Денисов. От него не ожидал.

– Что говорил?

– Посыл такой – "Радимов, уходи". Да я бы все равно ушел, не надо было меня подгонять! Симутенков не даст соврать, ему сказал: "Игорь, не знаю, куда, но уйду".

Денисова взяли в "Зенит" зеленым пацаном, я ему помогал. Он убегал с тренировок, Петржела собирался его отчислять. А я убеждал: "Это будет отличный футболист!" Когда же мне стало тяжело – получилось вот так. Добивать лежачего – неправильно. После истории с этим проклятым протоколом не здоровался с Гариком лет пять.

– Когда помирились?

– Пару раз предлагал повидаться, когда приезжал в Питер и встречался с друзьями. Я игнорировал. Однажды снова SMS от Гарика. Сказал Татьяне: "Смотри, опять Денисов!" Она взглянула: "Ну и сходи. Сколько лет-то прошло. Что ты теряешь? Поговори! Напейтесь с ним, в конце концов…"

– Сходили?

– Да.

– Напились?

– Скажу так – выпили. Тепло пообщались. Татьяна была права. Как и во многом. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Владислава Радимова