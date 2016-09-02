Владимир Габулов - самый дорогой вратарь на рынке свободных агентов

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих игроков, которые еще не нашли себе клуб. В список попали те, кто после закрытия летнего трансферного окна остались свободными агентами и могут еще пополнить состав какой-нибудь команды. Вратарем этой символической сборной стал Владимир Габулов. 32-летний экс-вратарь "Динамо" оценивается в 2,5 миллиона евро.
Полностью символическая сборная свободных агентов выглядит следующим образом: Владимир Габулов – Джоуи О’Брайан, Мартин Касерес, Йоан Таварес, Хуан Варгас – Матье Фламини, Уго Виана, Стефан Сессеньон, Джуниор Хойлетт – Исхак Бельфодиль, Пабло Освальдо.
neznaika№1
Никто не знает?Правда ли, когда он играл в Моздоке,сломал себе руку на выезде во сне?Слышал такую историю от игрока Моздока,на сборах.
13:18
neznaika№1
И самый дырявый.
13:11
Инквизитор 2013-9
На правах рекламы.... Вася Пупкин-нападающий. Заберите!
12:53