Владимир Габулов - самый дорогой вратарь на рынке свободных агентов

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих игроков, которые еще не нашли себе клуб. В список попали те, кто после закрытия летнего трансферного окна остались свободными агентами и могут еще пополнить состав какой-нибудь команды. Вратарем этой символической сборной стал Владимир Габулов. 32-летний экс-вратарь "Динамо" оценивается в 2,5 миллиона евро.

Полностью символическая сборная свободных агентов выглядит следующим образом: Владимир Габулов – Джоуи О’Брайан, Мартин Касерес, Йоан Таварес, Хуан Варгас – Матье Фламини, Уго Виана, Стефан Сессеньон, Джуниор Хойлетт – Исхак Бельфодиль, Пабло Освальдо.