12:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Владимир Габулов - самый дорогой вратарь на рынке свободных агентов

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Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих игроков, которые еще не нашли себе клуб. В список попали те, кто после закрытия летнего трансферного окна остались свободными агентами и могут еще пополнить состав какой-нибудь команды. Вратарем этой символической сборной стал Владимир Габулов. 32-летний экс-вратарь "Динамо" оценивается в 2,5 миллиона евро.

Полностью символическая сборная свободных агентов выглядит следующим образом: Владимир ГабуловДжоуи О’Брайан, Мартин Касерес, Йоан Таварес, Хуан ВаргасМатье Фламини, Уго Виана, Стефан Сессеньон, Джуниор ХойлеттИсхак Бельфодиль, Пабло Освальдо.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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neznaika№1

Никто не знает?Правда ли, когда он играл в Моздоке,сломал себе руку на выезде во сне?Слышал такую историю от игрока Моздока,на сборах.

13:18

neznaika№1

И самый дырявый.

13:11

Инквизитор 2013-9

На правах рекламы.... Вася Пупкин-нападающий. Заберите!

12:53

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