Виталий Мутко: "В России тренеры жалуются на календарь, а Моуринью спокойно играет через два дня на третий"

Вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отметил, что футбольные тренеры в России ругают календарь, в то время как в Европе специалисты спокойно относятся к тому, что их команды играют через два дня на третий. Промежутки между матчами 24-го, 25-го и 26-го туров премьер-лиги, а также между матчами 28-го, 29-го и 30-го туров составят от двух до пяти дней.

– Я вот сейчас слушал одного тренера после игры, он сказал: "Знаете, конечно, календарь у нас не очень хороший!". Но побойтесь бога, РФС делегировал премьер-лиге все права, мы не лезем в ваш календарь, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Руководители клубов собираются и утверждают календарь, а главный тренер его критикует. Что-то непонятное совершенно! Но вы же сами определитесь, мы вам все отдали. Каждый ищет себе объяснения. Я вот вчера "Манчестер Юнайтед" смотрел, он спокойно через два дня на третий играет, понимаете? И что-то я не слышал, чтобы главный тренер Жозе Моуринью что-то там говорил об этом.

Он (Моуринью) вот выступал, что в Ростов далеко лететь, а потом вничью сыграл, прошел, и все классно. Я знаю тренеров, столько лет в футболе работаю. Газон хороший, пока ты выигрываешь. Проиграл – газон плохой, обстановка неважная и прочее. Спокойнее надо быть. Сейчас нужна выдержка, осталось всего шесть туров.