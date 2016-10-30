17:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Инспектор и делегат не выразили озабоченности по поводу игры "Урал" – "Терек"

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Президент РФС Виталий Мутко заявил, что инспектор и делегат матча 12-го тура премьер-лиги между "Уралом" и "Тереком" (1:4) не выразили озабоченности по поводу происходившего на поле. В перерыве при счете 1:1 резко вырос букмекерский коэффициент на победу хозяев. Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров подчеркнул, что все подозрения – домыслы.

 
Сегодню. Екатеринбург. "Урал" - "Терек" - 1:4. 11-я минута. Хозяева повели после 11-метрового, но после этого пропустили четыре нелепых мяча.Голы в матче "Урал" - "Терек": аттракцион неслыханной глупости

– Отчасти я согласен с представителем "Терека", – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Сам я игру не видел, но уже после матча попросил Сергея Прядкина (главу РФПЛ) и лигу проанализировать ситуацию. Они связались с ассоциацией букмекеров, которые сообщили, что неестественных котировок и изменений не было. Провели переговоры с инспектором и делегатом матча, которые также не выразили озабоченности по поводу происходившего на поле. Что-то комментировать тут я не могу. Скажу лишь, что команды должны играть за свою совесть, за честь. Не думаю, что кому-то из клубов это (договорные матчи) интересно.

Если есть какие-то подозрительные ставки, на матч отправляется усиленная инспектором и комиссаром бригада. Они смотрят, есть ли спортивный накал в игре, прочие моменты. Вот и все. Тогда что-то можно сделать. Ну и должна быть определенная оперативная работа. Много говорим, что нас подталкивают к итальянскому или английскому вариантам. Это не так сложно, как они думают. Надеемся, что наши клубы, собственники клубов, будут биться за свою честь, за свой регион. У нас есть и Уголовный кодекс, в котором имеется соответствующая статья. Это надо иметь в виду.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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RSDsouth

Жду возвращения Саранска - иначе кто поможет Коняшкам как с деньгами, так и с голами и очками ?))))

17:27

RSDsouth

Почти 80%'читателей все видели и только Фром Май Харт уверен в честном характере игры ...СМЕШНО )))))

17:26

fatka

Смешно!!!

17:24

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