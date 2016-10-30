Виталий Мутко: "Инспектор и делегат не выразили озабоченности по поводу игры "Урал" – "Терек"

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что инспектор и делегат матча 12-го тура премьер-лиги между "Уралом" и "Тереком" (1:4) не выразили озабоченности по поводу происходившего на поле. В перерыве при счете 1:1 резко вырос букмекерский коэффициент на победу хозяев. Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров подчеркнул, что все подозрения – домыслы.

– Отчасти я согласен с представителем "Терека", – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Сам я игру не видел, но уже после матча попросил Сергея Прядкина (главу РФПЛ) и лигу проанализировать ситуацию. Они связались с ассоциацией букмекеров, которые сообщили, что неестественных котировок и изменений не было. Провели переговоры с инспектором и делегатом матча, которые также не выразили озабоченности по поводу происходившего на поле. Что-то комментировать тут я не могу. Скажу лишь, что команды должны играть за свою совесть, за честь. Не думаю, что кому-то из клубов это (договорные матчи) интересно.

Если есть какие-то подозрительные ставки, на матч отправляется усиленная инспектором и комиссаром бригада. Они смотрят, есть ли спортивный накал в игре, прочие моменты. Вот и все. Тогда что-то можно сделать. Ну и должна быть определенная оперативная работа. Много говорим, что нас подталкивают к итальянскому или английскому вариантам. Это не так сложно, как они думают. Надеемся, что наши клубы, собственники клубов, будут биться за свою честь, за свой регион. У нас есть и Уголовный кодекс, в котором имеется соответствующая статья. Это надо иметь в виду.