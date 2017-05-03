Вилков снова назначен на матч "Оренбурга"

Как уже сообщал "СЭ", Российский футбольный союз объявил арбитров, которые будут обслуживать игры чемпионата России.

Обращает на себя внимание назначение на встречу в Оренбурге Михаила Вилкова. 26 апреля рефери из Нижнего Новгорода работал на матче "Оренбург" – "Зенит" (0:1) и ошибочно наказал хозяев поля 11-метровым ударом после падения в их штрафной площади Юрия Жиркова. И вот менее чем через две недели Вилков снова будет судить поединок с участием команды Роберта Евдокимова.

Раньше невозможно было представить, чтобы в течение такого короткого промежутка времени арбитр работал бы в одном и том же городе на игре с участием одной и той же команды. Особенно после возникновения конфликтной ситуации, связанной с судейским решением. Почему же в этот раз отошли от данного правила? И кто произвел такое назначение?

Напомню, что ближайшие матчи чемпионата страны не могут судить шесть арбитров ФИФА – отстраненные до конца сезона Виталий Мешков и Сергей Иванов, травмированный Александр Егоров, отправленный на время в запас Алексей Еськов и Владислав Безбородов​. (Александр БОБРОВ)

Арбитры и инспекторы матчей 27-го тура:

6 мая (суббота)

"Спартак" – "Томь" - Сухой (Люберцы), Кудрявцев (Санкт-Петербург), Стипиди (Краснодар), резервный А.Матюнин, инспектор Овчинников (оба – Москва);

"Арсенал" – "Ростов" – А.В.Николаев (Москва), Жвакин (Ленинградская область), Миневич (Смоленск), резервный Кукуляк (Калуга), инспектор Гончар (Сочи);

"Амкар" – ЦСКА – К.Левников (Санкт-Петербург), В.Семенов (Гатчина), Болховитин (Ленинградская область), резервный Панин (Московская область), инспектор Синер (Омск);

7 мая (воскресенье)

"Зенит" – "Терек" – Сельдяков (Балашиха), Назаров (Невинномысск), Колосков (Уфа), резервный Безбородов (Санкт-Петербург), инспектор Ходырев (Москва);

"Рубин" – "Уфа" – Москалев (Воронеж), Кобзев, Шаламберидзе (оба – Москва), резервный Кукуян (Сочи), инспектор Чеботарев (Краснодар);

"Оренбург" – "Краснодар" – Вилков (Нижний Новгород), Суховерхов (Воронеж), Елеференко (Москва), резервный Васильев (Ижевск), инспектор Н.Иванов (Санкт-Петербург);

8 мая (понедельник)

"Урал" – "Крылья Советов" – Турбин (Москва), Абусуев (Санкт-Петербург), Архипов (Ульяновск), резервный Панин (Московская область), инспектор Безубяк (Санкт-Петербург);

"Анжи" – "Локомотив" – С.С.Лапочкин (Санкт-Петербург), Лунев (Новосибирск), Ширяев (Ставрополь), резервный Сиденков (Санкт-Петербург), инспектор Куличенков (Тула).