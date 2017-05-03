Сухой обслужит матч "Спартак" – "Томь", Сельдяков рассудит "Зенит" и "Терек"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 27-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. Игры пройдут пройдут с 6 по 8 мая. Встречу "Спартак" – "Томь" обслужит Алексей Сухой. На матче "Зенит" – "Терек" будет работать бригада под руководством Владимира Сельдякова.

6 мая, суббота

"Спартак" – "Томь": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

"Арсенал" – "Ростов": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

"Амкар" – ЦСКА: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Игорь Синер (Омск).

7 мая, воскресенье

"Зенит" – "Терек": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

"Рубин" – "Уфа": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

"Оренбург" – "Краснодар": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

8 мая, понедельник

"Урал" – "Крылья Советов": судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

"Анжи" – "Локомотив": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).