Виктор Гончаренко: "В ЦСКА вернется Витинью, нужен еще один нападающий"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился трансферными планами на зимнее окно 2017 года. По его словам, уходящих из команды Карлуша Страндберга и Ласина Траоре заменят возвращающийся из аренды Витинью и еще один нападающий, имя которого специалист не назвал.

- С учетом того, что возвращается Витинью, но уйдут Страндберг и Траоре, так что еще минимум один нападающий нужен, - сказал Гончаренко в эфире программы "Все на футбол!". - Мы сейчас ведем речь о 13 оставшихся турах. Придут Витинью и еще один нападающий, так что, думаю, этого будет достаточно.

- Насколько молодой форвард Чалов будет опорой в вашей команде? Или он не первый номер, и у вас будет главным персонажем в атаке кто-то из вновь пришедших?

- Надо понимать, что это большая ответственность для молодых футболистов - просто прийти и в клубе чемпионов взвалить на себя лидерское бремя. Думаю, время Феди еще придет. Думаю, он будет выходить на замену.

- Какой нападающий вам нужен?

- Центральный нападающий, который может спиной к воротам работать, идти в борьбу. Фамилий называть не буду, ждем несколько вариантов.

- Мы привыкли, что ЦСКА при Слуцком почти всегда играл по одной схеме. Стоит ли ждать, что вы ее поменяете?

- Все зависит от того, кто к нам придет. Свое видение надо подстроить под игроков, которые придут. У меня есть наметки под нынешний состав, но посмотрим, когда придет Витинью. К схеме я не привязываюсь. Чем больше максимально сильных игроков на поле, тем лучше.

- Что дало вам время работы помощником Слуцкого в ЦСКА?

- Доскональное знание возможностей всех игроков.

- Как вы себя видите в клубе такого ранга, как ЦСКА?

- Можно сколько угодно рассуждать об этом. Но говорить можно, только когда пройдешь определенный путь. У меня была практика в БАТЭ, когда от команды требовали не только побед, но и красивой игры. Думаю, то же самое будут требовать в ЦСКА.

- Ощущаете в себе достаточный авторитет?

- Не вижу проблем. Понятно, что какое-то время будет потрачено на то, чтобы футболисты оценили мои возможности. Но меня все хорошо знают, не думаю, что будут проблемы.