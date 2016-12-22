Виктор Гончаренко: "В ЦСКА вернется Витинью, нужен еще один нападающий"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился трансферными планами на зимнее окно 2017 года. По его словам, уходящих из команды Карлуша Страндберга и Ласина Траоре заменят возвращающийся из аренды Витинью и еще один нападающий, имя которого специалист не назвал.
- С учетом того, что возвращается Витинью, но уйдут Страндберг и Траоре, так что еще минимум один нападающий нужен, - сказал Гончаренко в эфире программы "Все на футбол!". - Мы сейчас ведем речь о 13 оставшихся турах. Придут Витинью и еще один нападающий, так что, думаю, этого будет достаточно.
- Насколько молодой форвард Чалов будет опорой в вашей команде? Или он не первый номер, и у вас будет главным персонажем в атаке кто-то из вновь пришедших?
- Надо понимать, что это большая ответственность для молодых футболистов - просто прийти и в клубе чемпионов взвалить на себя лидерское бремя. Думаю, время Феди еще придет. Думаю, он будет выходить на замену.
- Какой нападающий вам нужен?
- Центральный нападающий, который может спиной к воротам работать, идти в борьбу. Фамилий называть не буду, ждем несколько вариантов.
- Мы привыкли, что ЦСКА при Слуцком почти всегда играл по одной схеме. Стоит ли ждать, что вы ее поменяете?
- Все зависит от того, кто к нам придет. Свое видение надо подстроить под игроков, которые придут. У меня есть наметки под нынешний состав, но посмотрим, когда придет Витинью. К схеме я не привязываюсь. Чем больше максимально сильных игроков на поле, тем лучше.
- Что дало вам время работы помощником Слуцкого в ЦСКА?
- Доскональное знание возможностей всех игроков.
- Как вы себя видите в клубе такого ранга, как ЦСКА?
- Можно сколько угодно рассуждать об этом. Но говорить можно, только когда пройдешь определенный путь. У меня была практика в БАТЭ, когда от команды требовали не только побед, но и красивой игры. Думаю, то же самое будут требовать в ЦСКА.
- Ощущаете в себе достаточный авторитет?
- Не вижу проблем. Понятно, что какое-то время будет потрачено на то, чтобы футболисты оценили мои возможности. Но меня все хорошо знают, не думаю, что будут проблемы.
ФанаТыЧ
saiga, я не заступаюсь за Гончаренко, но какую классную команду тренировал Кононов? "Шериф" молдавский или "Краснодар" краснодарский? Вроде как классная команда это наверное минимум плей офф Лиги Чемпионов, на худой конец Чемпион. Но да, Кононов был чемпионом с "Шерифом"...
20:19
saiga
Го(а)нчаренко выше уровня БАТЭ, "Кубани" или "Уфы" не поднимется и для ЦСКА это продолжение застоя а-ля Слуцкий. Лучше, если главным тренером был Кононов, с его опытом работы с классным клубом и без пиетета перед ветеранским болотом армейцев.
18:24