Виктор Гончаренко: "Обид за "картофельную душу" и "гореть в аду" у меня нет"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в фильме "Игра разума. Как делается футбол" подчеркнул, что не держит обид на комментатора Василия Уткина. В 2011 году Уткин во время работы на матче БАТЭ, который тогда возглавлял Гончаренко, и "Барселоны" (0:5) в Лиге чемпионов назвал специалиста "картофельной душой" и заявил, что он "должен гореть в аду".
– Те игроки, которые вышли, были в обойме. Других у нас просто не было, – сказал Гончаренко. – Вор – ворует. Критик – критикует. А Василий комментирует. И если я буду реагировать на такое, то это будет отвлекать меня от работы. Так что обид у меня никаких нет.
sabutay
а васе уткину помолчать бы, как и губерневу... неприятно слышать их в эфире. недостойные с человеческой точки зрения люди и представители профессии.
19:19
sabutay
Я болельщик Спартака. Приветствую человека с такой жизненной позицией во главе ЦСКА! Виктор удачи, но чуть позади нас )))
19:16
Slim Taller
Уткин известный шовинист.При первой же неудаче будет поливать дерьмом как из брандспойта.Фамилию коверкает не потому,что не знает,как она произносится.Вспомните про Хави.Он произносил её как Чаби,потому что так произносят её в Каталонии.По логике,произноси тогда и другие фамилии.как они произносятся на Родине.Проиграли Барселоне 0:5?! За это гореть в аду.Бердыеву это не грозит за такое же поражение от Баварии.Он же не бульбаш.
18:56