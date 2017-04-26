Виктор Гончаренко: "Компенсировать качество атаки без Дзагоева будет сложно"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Локомотивом" в матче 25-го тура чемпионата России (4:0) отметил, что доволен и игрой, и результатом, передает с "Арены ЦСКА" корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Он добавил, что подпортило впечатление от победы травма Алана Дзагоева, но ясности, когда он сможет вернуться на поле, пока нет.

– Тот случай, когда нравится и игра, и результат понравились. Погода была футбольная, поле с каждым матчем становится лучше. Мы провели много классных атак, старались порадовать болельщиков.

Больше всего расстраивает потеря Дзагоева. Понятно, что мы найдем, кем заменить его, чтобы сохранить структуру игры, но компенсировать качество игры в атаке будет сложно. Что ж, мы и ранее играли без него.

– Дзагоев точно не сыграет со "Спартаком"?

– Ясность будет завтра после медобследования.

– На трибуне был Массимо Каррера. А вас мысли о воскресном дерби не отвлекали?

– Нет думали только о том, как победить, а не о том, кто у нас сидит на трибуне.

– Четыре мяча в ворота "Локо" – это серьезно. Хотя прежде ЦСКА хватили только за игру в обороне. За счет чего удается прибавлять впереди?

– В первую очередь за счет баланса между линиями, правильного перехода в атаку.

В этом и есть задача тренера – находить баланс.