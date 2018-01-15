Виктор Файзулин прошел медосмотр, прихрамывая, но без костылей

Утром в понедельник последним из игроков "Зенита" на медицинское обследование прибыл Виктор Файзулин. Полузащитник, не появлявшийся на футбольном поле с сентября 2015 года, покинул клинику, прихрамывая, но без костылей. Отвечать на вопросы о состоянии здоровья и планах на будущее Виктор отказался.
Напомним, что Файзулин пропустил почти 2,5 года из-за артроза коленного сустава. 5 операций – в США, России, Финляндии и дважды в Германии – пока не принесли желаемого результата, восстановление футболиста продолжается. (Егор БЫЧКОВ)
Виктор Файзулин: "Я сыграю на ЧМ-2018"
Всем любителям вертикальных видео посвящается. Виктор Файзулин последним из зенитовцев прошел медосмотр, прихрамывая, но без костылей. pic.twitter.com/hHd7bMgVKP– Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 15 января 2018 г.
Бу-га-га!
Чай, не кореец какой, чтобы по болезни из коллектива выпинывать.
15:37
green-euro
здоровья, Виктор
15:35
вэняляйнэн
Для Tribunal Z==================================================== Медицина не всесильна, а футбол один из самых травматичных видов спорта.Зенит не бросил в беде игрока, который много много сделал для клуба, и оставил на контракте, но здоровье не вернуть.
15:34
Tribunal Z
Жаль Файзулина, хороший игрок был, не верится что сейчас с этим ничего сделать нельзя, технологии уже давно ушли настолько вперёд что всё возможно, денег у него хватит, плюс как я понял при действующем контракте оплачивает клуб. Странно что до сих пор не в строю
15:21
доктор Фишер
Фаза - любимчик Миллера, этим все объясняется. Иначе давно бы выпихнули на пенсию. Фактически Витя завязал с футболом, не исключено, что нынче его не внесут в заявку.
15:21
вэняляйнэн
Файзулин давно закончил с футболом из-за травмы, но Зенит держит его на контракте из уважения за его заслуги перед клубом. Чего не понятно?
15:13
Как так?
Боже, он до сих пор на контракте в Зените? пять операций на колене - это чтоб снова играть или просто ходить? Если играть - то это уже не смешно. А если ходить - то почему до сих пор не договорились по контракту?
14:52
Serenky25
Ранним солнечным утречком Возвращался домой Скорым дембельским поездом Паренёк молодой. С голубыми погонами, С сигаретой в зубах, Шёл походкою лёгкою На обеих ногах. С голубыми погонами, С сигаретой в зубах, Шёл походкою лёгкою На обеих ногах.
14:49
Xen1um
инженер1958, скажи это Новосельцеву и остальным ребятишкам на лавке.
14:36
инженер1958
Файзулин начинал в Зените параллельно с Павленко в Спартаке... Виктор забивал Баварии в полуфинале, 7 титулов с Зенитом, а Павленко деградировал. То есть, кладбище российских игроков - в Тушино!
14:08
Гаттузо Крут!!!!!!#!
форевер, а ты скоро сдохнешь от цирроза. Факт. Тебе, как Бесту, печень никто пересаживать не станет ,да и бабок у тебя нет, максимум на коробку овса. Сгниешь под забором.
14:00
паоло росси
shur Вот так и заканчиваются футбольные карьеры. Неплохой футболист был до перехода в Зенит. Жаль!----------------------------------------- он в зените только и стал игроком
13:57
foreverCSKAforever
Здоровья, Витёк! И нового контракта пятилетнего на улучшенных условиях.
13:42
shpasic
да, после перехода в Зенит, конечно, как отрезало: гол головой в ворота Оливера Кана, победа в Кубке и Суперкубке УЕФА, будучи игроком основы, кубки и чемпионство в ЧР, игры и голы за сборную... но теперь бы ему хотя бы инвалидом не стать - о футболе уже речи нет.
13:37
shur
Вот так и заканчиваются футбольные карьеры. Неплохой футболист был до перехода в Зенит. Жаль!
13:33
СЕРХИО76
А где прихрамывал?
13:28
oleg.bob
Здоровья!!!
13:27