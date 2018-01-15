13:16 | Футбол — РФПЛ

Виктор Файзулин прошел медосмотр, прихрамывая, но без костылей

Виктор ФАЙЗУЛИН. Фото Кристина КОРОВНИКОВА
Виктор ФАЙЗУЛИН. Фото Кристина КОРОВНИКОВА
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Утром в понедельник последним из игроков "Зенита" на медицинское обследование прибыл Виктор Файзулин. Полузащитник, не появлявшийся на футбольном поле с сентября 2015 года, покинул клинику, прихрамывая, но без костылей. Отвечать на вопросы о состоянии здоровья и планах на будущее Виктор отказался.

Напомним, что Файзулин пропустил почти 2,5 года из-за артроза коленного сустава. 5 операций – в США, России, Финляндии и дважды в Германии – пока не принесли желаемого результата, восстановление футболиста продолжается. (Егор БЫЧКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (17)
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Бу-га-га!

Чай, не кореец какой, чтобы по болезни из коллектива выпинывать.

15:37

green-euro

здоровья, Виктор

15:35

вэняляйнэн

Для Tribunal Z==================================================== Медицина не всесильна, а футбол один из самых травматичных видов спорта.Зенит не бросил в беде игрока, который много много сделал для клуба, и оставил на контракте, но здоровье не вернуть.

15:34

Tribunal Z

Жаль Файзулина, хороший игрок был, не верится что сейчас с этим ничего сделать нельзя, технологии уже давно ушли настолько вперёд что всё возможно, денег у него хватит, плюс как я понял при действующем контракте оплачивает клуб. Странно что до сих пор не в строю

15:21

доктор Фишер

Фаза - любимчик Миллера, этим все объясняется. Иначе давно бы выпихнули на пенсию. Фактически Витя завязал с футболом, не исключено, что нынче его не внесут в заявку.

15:21

вэняляйнэн

Файзулин давно закончил с футболом из-за травмы, но Зенит держит его на контракте из уважения за его заслуги перед клубом. Чего не понятно?

15:13

Как так?

Боже, он до сих пор на контракте в Зените? пять операций на колене - это чтоб снова играть или просто ходить? Если играть - то это уже не смешно. А если ходить - то почему до сих пор не договорились по контракту?

14:52

Serenky25

Ранним солнечным утречком Возвращался домой Скорым дембельским поездом Паренёк молодой. С голубыми погонами, С сигаретой в зубах, Шёл походкою лёгкою На обеих ногах. С голубыми погонами, С сигаретой в зубах, Шёл походкою лёгкою На обеих ногах.

14:49

Xen1um

инженер1958, скажи это Новосельцеву и остальным ребятишкам на лавке.

14:36

инженер1958

Файзулин начинал в Зените параллельно с Павленко в Спартаке... Виктор забивал Баварии в полуфинале, 7 титулов с Зенитом, а Павленко деградировал. То есть, кладбище российских игроков - в Тушино!

14:08

Гаттузо Крут!!!!!!#!

форевер, а ты скоро сдохнешь от цирроза. Факт. Тебе, как Бесту, печень никто пересаживать не станет ,да и бабок у тебя нет, максимум на коробку овса. Сгниешь под забором.

14:00

паоло росси

shur Вот так и заканчиваются футбольные карьеры. Неплохой футболист был до перехода в Зенит. Жаль!----------------------------------------- он в зените только и стал игроком

13:57

foreverCSKAforever

Здоровья, Витёк! И нового контракта пятилетнего на улучшенных условиях.

13:42

shpasic

да, после перехода в Зенит, конечно, как отрезало: гол головой в ворота Оливера Кана, победа в Кубке и Суперкубке УЕФА, будучи игроком основы, кубки и чемпионство в ЧР, игры и голы за сборную... но теперь бы ему хотя бы инвалидом не стать - о футболе уже речи нет.

13:37

shur

Вот так и заканчиваются футбольные карьеры. Неплохой футболист был до перехода в Зенит. Жаль!

13:33

СЕРХИО76

А где прихрамывал?

13:28

oleg.bob

Здоровья!!!

13:27