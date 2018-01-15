Виктор Файзулин прошел медосмотр, прихрамывая, но без костылей

Утром в понедельник последним из игроков "Зенита" на медицинское обследование прибыл Виктор Файзулин. Полузащитник, не появлявшийся на футбольном поле с сентября 2015 года, покинул клинику, прихрамывая, но без костылей. Отвечать на вопросы о состоянии здоровья и планах на будущее Виктор отказался.

Напомним, что Файзулин пропустил почти 2,5 года из-за артроза коленного сустава. 5 операций – в США, России, Финляндии и дважды в Германии – пока не принесли желаемого результата, восстановление футболиста продолжается. (Егор БЫЧКОВ)

Виктор Файзулин: "Я сыграю на ЧМ-2018"