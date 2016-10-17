Веркаутерена в "Крыльях" может сменить Писарев

Матч с "Арсеналом" в 11-м туре станет решающим в плане определения перспектив главного тренера "Крыльев Советов" Франка Веркаутерена.

После 8-го тура Веркаутерен получил кредит доверия на три ближайших тура. В первом из них самарцы обыграли "Анжи" (2:1), затем последовало поражение от "Рубина" (0:3), и в пятницу предстоит домашний матч с туляками. В случае поражения бельгийский тренер, с большой долей вероятности, покинет свой пост.

Наиболее вероятным преемником считается Николай Писарев, занимающий пост главного тренера молодежной сборной страны. Кроме того, не исключено и решение по кандидатурам Дмитрия Аленичева, Александра Бородюка и Валерия Карпина.