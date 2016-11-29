12:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вердикт ККК: "Егоров ошибочно не удалил Вернблума, Николаев – Хави Гарсию"

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Решения контрольно-квалификационной комиссии, рассмотревшей спорные моменты матчей 15-го тура чемпионата России, для "СЭ" прокомментировал Леонид Калошин, представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ. Напомним, что завтра КДК использует вердикты ККК при определении наказания для полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума и хавбека "Зенита" Хави Гарсии.

– По мнению ККК, прав ли был арбитр Владимир Москалев, на 38-й минуте матча "Уфа" – "Оренбург" назначивший пенальти в ворота гостей?

– Вердикт комиссии: судья принял правильное решение.

– Матч "Амкар" – "Арсенал". На 90+3-й минуте Евгений Турбин не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля, когда Селихов упал в ноги Максимову. Что решила комиссия?

– Судья принял верное решение, продолжив игру.

– В матче ЦСКА – "Рубин" Александр Егоров не удалил Вернблума за удар локтем соперника.

– По мнению комиссии, судья ошибочно не удалил игрока ЦСКА.

– На 43-й минуте матча "Краснодар" – "Зенит" Хави Гарсия в своей штрафной обнял руками Гранквиста. Прав ли Алексей Николаев, не назначивший пенальти?

– ККК решила, что он был прав, продолжив игру.

– А как комиссия оценила действия арбитра на 80-й минуте того же матча, когда Хави Гарсия ударил Газинского, но не понес никакого наказания?

– Вердикт ККК таков: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота "Зенита" и ошибочно не удалил с показом прямой красной карточки Хави Гарсию. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (35)
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Гаттузо зол!

Смешной ты. Мне плевать на то будешь ты общаться или нет. А обижаться, как девочка, на правду по поводу твоих познаний излишне и даже смешно. Вычеркиваю. По крайней мере пока не подтянешь мат. часть.

14:11

БорщисалО

delacrua Вывод на твой вопрос - конечно Зениту подсуживают, раз потом приходится пересматривать недосуженное.

14:05

БорщисалО

По четыре матча каждому. Начиная с завтрашних. Гарсия пусть своих петушит в раздевалке.

14:02

delacrua

вот вам и ответы, ребят. о матче спартака ни слова. а за зенитушку 2 вопросика и один самый серьезный на заседании. кому подсуживают решайте сами. тут и ребенок разберется

14:02

П_о_в_а_р

ККК??? Это была последняя капля на голову Яя Туре. Расизм не пройдёт!!!

13:59

spetrov

Гаттузо зол!, мне казалось, ты способен по-человечески мыслить и общаться. Видно, я ошибался. Вычеркиваем. PS: По крайней мере до тех пор, пока действие препаратов, которые ты, судя по всему, иногда принимаешь, не закончится.

13:46

Гаттузо зол!

spetrov //////Да и за хук в челюсть Стринича в исполнении Сухаряна тоже не за что было давать! Ведь никто не увидел ,а Стринич не умер. У тебя весьма плоское понятие о правилах и рекомендациях ФИФА, как у наших судеек, точь в точь. Ты бы мог работать у нас судейкой. В Европе- нет.

13:41

MAYERICK

Эти "эксперты" из какой пивной?......за МКАДом или внутри Садового кольца?......................

13:38

spetrov

...Или забыли времена, когда буквально каждое нарушение каралось желтой карточкой? Хотите возврата? Вы футбола не увидите тогда. Мне не верите, Валерия Карпина хоть послушайте.

13:36

spetrov

.

13:35

spetrov

Ботаникум, за что их к стенке? За то, что оба приняли стандартное для подобных случаев решение? Вы как будто вчера родились, и футбол первый раз видите.

13:35

shpasic

ККК - это что-то типа ББББ?

13:34

spetrov

Гаттузо зол!, ты (со своими тремя играми), по-моему, опять наелся шовинистических конфет. :) За что там три игры давать? С вашими пожеланиями скоро некому будет матчи доигрывать.

13:32

честный футбол

armi вы несете бред. Записи ОБЯЗАТЕЛЬНО смотрят.

13:31

Serg19700

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13:30

spetrov

Я хоть и не разделяю мнение насчет Вернблума, и сам бывал в похожих ситуациях, когда от тебя отмахиваются, если ты слишком активно атакуешь соперника (получаешь синяк, и граешь дальше), но если это будет отправной точкой - так тому и быть.

13:30

Serg19700

tweed2016 Ростов-Бавария было нежнее

13:27

Serg19700

это ККК, завтра будет КДК

13:26

tweed2016

Насколько я помню, именно за такое же нарушение был назначен пенальти в игре Бавария-Ростов.

13:21

Serg19700

В общем обниматься можно, а локтями драться нельзя.

13:15

Vovadrive

Поступок Гарсии очень хамский. Уважение к этому игроку окончательно исчезло.

13:14

изсибири

Хулио из Гондураса Что то я не понял про 43 минуту... Можно в своей штрафной обнимать руками соперника? === Комиссия решила, что он обнял нежно и с любовью )

13:10

Гаттузо зол!

Блюму надо дать три игры ,а Гарсии в зависимости от того внесет ли Краснодар Газинского в список травмированных от трех и до возможных максимальных семи.

13:07

Гаттузо зол!

А что вы хотели. Что николашка, что егоров жиробасы из под майки пузо вываливается. Они к эпизодам вообще не успевают, а когда добегут, то ничего не видят, т.к. от одышки глаза на лоб вылезли. Я так и знал ,что николашка игру испортит. А егоров работал по заказу. Не наказывать игроков ЦСКА т.к. у них и так играть некому.

13:05

Хулио из Гондураса

Что то я не понял про 43 минуту... Можно в своей штрафной обнимать руками соперника?

13:04

Айртон

Нужно дисквалифицировать игроков на длительный срок, Гарсию в особенности.

12:58

shpasic

ещё срочно нужно удалить Гарсию, назначить пеналти и переиграть Краснодар - Зенит с 80й минуты.

12:57

Антиконь .

Как сказал бы гена орлов: - Ну перелом носа, ну удар локтем... Да. Ну и что? Никто же не умер!!! Это просто попетушить друг друга захотелось!!!

12:54

shpasic

а судей на детекторе будут проверять?

12:54

Русский

onlywhitespartak Ну ошибся , а дальше что ?______________________________________Дальше заседание КДК завтра. КДК и ККК - разные шарашки.

12:52

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ