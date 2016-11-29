Вердикт ККК: "Егоров ошибочно не удалил Вернблума, Николаев – Хави Гарсию"

Решения контрольно-квалификационной комиссии, рассмотревшей спорные моменты матчей 15-го тура чемпионата России, для "СЭ" прокомментировал Леонид Калошин, представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ. Напомним, что завтра КДК использует вердикты ККК при определении наказания для полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума и хавбека "Зенита" Хави Гарсии.

– По мнению ККК, прав ли был арбитр Владимир Москалев, на 38-й минуте матча "Уфа" – "Оренбург" назначивший пенальти в ворота гостей?

– Вердикт комиссии: судья принял правильное решение.

– Матч "Амкар" – "Арсенал". На 90+3-й минуте Евгений Турбин не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля, когда Селихов упал в ноги Максимову. Что решила комиссия?

– Судья принял верное решение, продолжив игру.

– В матче ЦСКА – "Рубин" Александр Егоров не удалил Вернблума за удар локтем соперника.

– По мнению комиссии, судья ошибочно не удалил игрока ЦСКА.

– На 43-й минуте матча "Краснодар" – "Зенит" Хави Гарсия в своей штрафной обнял руками Гранквиста. Прав ли Алексей Николаев, не назначивший пенальти?

– ККК решила, что он был прав, продолжив игру.

– А как комиссия оценила действия арбитра на 80-й минуте того же матча, когда Хави Гарсия ударил Газинского, но не понес никакого наказания?