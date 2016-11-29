Вердикт ККК: "Егоров ошибочно не удалил Вернблума, Николаев – Хави Гарсию"

Решения контрольно-квалификационной комиссии, рассмотревшей спорные моменты матчей 15-го тура чемпионата России, для "СЭ" прокомментировал Леонид Калошин, представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ. Напомним, что завтра КДК использует вердикты ККК при определении наказания для полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума и хавбека "Зенита" Хави Гарсии.
– По мнению ККК, прав ли был арбитр Владимир Москалев, на 38-й минуте матча "Уфа" – "Оренбург" назначивший пенальти в ворота гостей?
– Вердикт комиссии: судья принял правильное решение.
– Матч "Амкар" – "Арсенал". На 90+3-й минуте Евгений Турбин не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля, когда Селихов упал в ноги Максимову. Что решила комиссия?
– Судья принял верное решение, продолжив игру.
– В матче ЦСКА – "Рубин" Александр Егоров не удалил Вернблума за удар локтем соперника.
– По мнению комиссии, судья ошибочно не удалил игрока ЦСКА.
– На 43-й минуте матча "Краснодар" – "Зенит" Хави Гарсия в своей штрафной обнял руками Гранквиста. Прав ли Алексей Николаев, не назначивший пенальти?
– ККК решила, что он был прав, продолжив игру.
– А как комиссия оценила действия арбитра на 80-й минуте того же матча, когда Хави Гарсия ударил Газинского, но не понес никакого наказания?
– Вердикт ККК таков: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота "Зенита" и ошибочно не удалил с показом прямой красной карточки Хави Гарсию. (Александр БОБРОВ)
Гаттузо зол!
Смешной ты. Мне плевать на то будешь ты общаться или нет. А обижаться, как девочка, на правду по поводу твоих познаний излишне и даже смешно. Вычеркиваю. По крайней мере пока не подтянешь мат. часть.
14:11
БорщисалО
delacrua Вывод на твой вопрос - конечно Зениту подсуживают, раз потом приходится пересматривать недосуженное.
14:05
БорщисалО
По четыре матча каждому. Начиная с завтрашних. Гарсия пусть своих петушит в раздевалке.
14:02
delacrua
вот вам и ответы, ребят. о матче спартака ни слова. а за зенитушку 2 вопросика и один самый серьезный на заседании. кому подсуживают решайте сами. тут и ребенок разберется
14:02
П_о_в_а_р
ККК??? Это была последняя капля на голову Яя Туре. Расизм не пройдёт!!!
13:59
spetrov
Гаттузо зол!, мне казалось, ты способен по-человечески мыслить и общаться. Видно, я ошибался. Вычеркиваем. PS: По крайней мере до тех пор, пока действие препаратов, которые ты, судя по всему, иногда принимаешь, не закончится.
13:46
Гаттузо зол!
spetrov //////Да и за хук в челюсть Стринича в исполнении Сухаряна тоже не за что было давать! Ведь никто не увидел ,а Стринич не умер. У тебя весьма плоское понятие о правилах и рекомендациях ФИФА, как у наших судеек, точь в точь. Ты бы мог работать у нас судейкой. В Европе- нет.
13:41
MAYERICK
Эти "эксперты" из какой пивной?......за МКАДом или внутри Садового кольца?......................
13:38
spetrov
...Или забыли времена, когда буквально каждое нарушение каралось желтой карточкой? Хотите возврата? Вы футбола не увидите тогда. Мне не верите, Валерия Карпина хоть послушайте.
13:36
spetrov
.
13:35
spetrov
Ботаникум, за что их к стенке? За то, что оба приняли стандартное для подобных случаев решение? Вы как будто вчера родились, и футбол первый раз видите.
13:35
shpasic
ККК - это что-то типа ББББ?
13:34
spetrov
Гаттузо зол!, ты (со своими тремя играми), по-моему, опять наелся шовинистических конфет. :) За что там три игры давать? С вашими пожеланиями скоро некому будет матчи доигрывать.
13:32
честный футбол
armi вы несете бред. Записи ОБЯЗАТЕЛЬНО смотрят.
13:31
Serg19700
1
13:30
spetrov
Я хоть и не разделяю мнение насчет Вернблума, и сам бывал в похожих ситуациях, когда от тебя отмахиваются, если ты слишком активно атакуешь соперника (получаешь синяк, и граешь дальше), но если это будет отправной точкой - так тому и быть.
13:30
Serg19700
tweed2016 Ростов-Бавария было нежнее
13:27
Serg19700
это ККК, завтра будет КДК
13:26
tweed2016
Насколько я помню, именно за такое же нарушение был назначен пенальти в игре Бавария-Ростов.
13:21
Serg19700
В общем обниматься можно, а локтями драться нельзя.
13:15
Vovadrive
Поступок Гарсии очень хамский. Уважение к этому игроку окончательно исчезло.
13:14
изсибири
Хулио из Гондураса Что то я не понял про 43 минуту... Можно в своей штрафной обнимать руками соперника? === Комиссия решила, что он обнял нежно и с любовью )
13:10
Гаттузо зол!
Блюму надо дать три игры ,а Гарсии в зависимости от того внесет ли Краснодар Газинского в список травмированных от трех и до возможных максимальных семи.
13:07
Гаттузо зол!
А что вы хотели. Что николашка, что егоров жиробасы из под майки пузо вываливается. Они к эпизодам вообще не успевают, а когда добегут, то ничего не видят, т.к. от одышки глаза на лоб вылезли. Я так и знал ,что николашка игру испортит. А егоров работал по заказу. Не наказывать игроков ЦСКА т.к. у них и так играть некому.
13:05
Хулио из Гондураса
Что то я не понял про 43 минуту... Можно в своей штрафной обнимать руками соперника?
13:04
Айртон
Нужно дисквалифицировать игроков на длительный срок, Гарсию в особенности.
12:58
shpasic
ещё срочно нужно удалить Гарсию, назначить пеналти и переиграть Краснодар - Зенит с 80й минуты.
12:57
Антиконь .
Как сказал бы гена орлов: - Ну перелом носа, ну удар локтем... Да. Ну и что? Никто же не умер!!! Это просто попетушить друг друга захотелось!!!
12:54
shpasic
а судей на детекторе будут проверять?
12:54
Русский
onlywhitespartak Ну ошибся , а дальше что ?______________________________________Дальше заседание КДК завтра. КДК и ККК - разные шарашки.
12:52