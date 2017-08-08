Валерий Газзаев: "В "Спартаке" удивил Фернанду, а выделить могу Джикию и Промеса"

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев в интервью "СЭ" отметил, что в составе "Спартака" в матче 4-го тура РПФЛ против "Зенита" может выделить только двух игроков - Георгия Джикию и Квинси Промеса. По его словам, неприятно удивил Фернанду, который до этого выступал стабильно.
– Хоть кого-то можете выделить в "Спартаке"?
– Двоих – Джикию и Промеса. Удивило, что неудачно выступил даже Фернанду, который прежде всегда играл стабильно. Хотя это не только его вина, но и "вина" "Зенита", который постоянно оказывал давление и прессинговал Фернанду. (Дмитрий СИМОНОВ)
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- Фернанду Лукас Мартинс
- Георгий Джикия
spetrov
Джикия еще и по КК запомнился.
09:28