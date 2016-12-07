Валерий Газзаев: "Однозначно работа в сборной России подкосила Слуцкого"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" заявил, что работа в сборной России подкосила Леонида Слуцкого. Ранее стало известно, что сегодняшний матч группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" станет последним для Слуцкого у руля красно-синих.

– Однозначно работа в сборной России подкосила Слуцкого, - отметил Газзаев. - Предположу, что последние неудачи на чемпионате Европы и в еврокубках подтолкнули Леонида Викторовича к такому шагу. Самое главное для тренера – это вдохновение. Без него тяжело работать. А в ЦСКА любая осечка влечет за собой серьезную критику. Все время выигрывать очень сложно.

Полностью интервью Газзаева