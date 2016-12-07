17:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Газзаев: "Однозначно работа в сборной России подкосила Слуцкого"

0
0
0

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" заявил, что работа в сборной России подкосила Леонида Слуцкого. Ранее стало известно, что сегодняшний матч группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" станет последним для Слуцкого у руля красно-синих.

– Однозначно работа в сборной России подкосила Слуцкого, - отметил Газзаев. - Предположу, что последние неудачи на чемпионате Европы и в еврокубках подтолкнули Леонида Викторовича к такому шагу. Самое главное для тренера – это вдохновение. Без него тяжело работать. А в ЦСКА любая осечка влечет за собой серьезную критику. Все время выигрывать очень сложно.

Полностью интервью Газзаева

0
0
0
Материалы REN-TV

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Дети-академики и жены-академики: Российскую академию наук превратили в...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ