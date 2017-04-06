В Уфе пройдет митинг против госфинансирования "Салавата" и "Уфы"

Власти Уфы согласовали проведение митинга на площади перед городским Дворцом спорта 8 апреля, информирует kommersant.ru. Организатором мероприятия выступила инициативная группа, состоящая из членов пяти спортивных федераций республики. Они недовольны принципом госфинансирования. Отмечается, что большая часть средств – 4,5 миллиарда рублей – выделяется исключительно на развитие хоккея и футбола: клубам "Салават Юлаев" и "Уфа".

Всего принять участие в мероприятии планируют представители десяти спортивных федераций. Среди них – федерации дзюдо, волейбола, каратэ, горнолыжного спорта, американского футбола, дартса, хоккея с шайбой, тхэквондо, лыжных гонок, конькобежного спорта и шорт-трека.

– Заявлено 150 человек, но, думаю, будет больше, – отметил президент Федерации конькобежного спорта и шорт-трека Башкирии Андрей Гладышев. – "Салават Юлаев" и "Уфа" получают на двоих 4,5 миллиарда рублей, а годовой бюджет министерства спорта республики "чисто на спорт" – 500 миллионов рублей. Получается один к девяти. Такого ни в одном регионе нет.