Стадион ЦСКА может получить название "ВЭБ-Арена"

Президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул, что новая арена армейцев вскоре может сменить название. Стадион, вмещающий 30 тысяч зрителей, открылся 10 сентября матчем 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Тереком" (3:0). "Внешэкономбанк" инвестировал в строительство арены 240 миллионов долларов.
- Мы ведем переговоры (о присвоении стадиону названия "ВЭБ-Арена". - Прим. "СЭ"). Думаю, они скоро закончатся, - приводит ТАСС слова Гинера. - Считаю, что стадион нужно изначально называть тем именем, которое он будет носить в дальнейшем - это такая же история, что и с названием станций метро.
И нельзя называть на пять-шесть лет, а потом менять. Если стадион будет называться "ВЭБ-Арена", то будет называться так всегда.
Он (контракт. - Прим. "СЭ") не может быть бессрочным. Во всем мире подписываются контракты где-то на 15 - 20 лет, а дальше остается то же название, но платятся уже другие деньги.
Мое мнение как бизнесмена - когда переговоры идут, и идут очень плодотворно, вести другие, чтобы кого-то раскручивать на большие деньги, некорректно. Поэтому мы сейчас договариваемся только с ВЭБ. Если теоретически что-то не получится - в мире все возможно, - то у нас есть еще несколько вариантов, с кем обговорить данную тему.
Cantona~~
"Durex Арена", "Vizit", "Contex giner", если не согласятся можно и российских производителей поискать, "Гусарские" какие нибудь. Есть и другие варианты отражающие стиль стадиона например, "Cersanit" или "Roca" можно подключить, ребята заинтересуются, не каждый день можно дать название целому стадиону в форме популярнейшего сантехнического изделия из фаянса. Главное всё будет в тему.))
16:00
PAPAZOL_
да, что там станцию метро теперь в ВЭБ переименовывать.... надо ширее глядеть Москву в ВЭБбург переименовать и всего делов то.................. такое дело они сделали, такое дело, а мы что город не переименуем в ИХ честь...... не государству же стадионы строить.......не государственное это дело, стадики, спорт, футбол, болельщики....
15:58
PAPAZOL_
эстонский армеец Банки тоже невечные! Тогда и станцию метро тоже придётся так назвать - бизнес и ничего личного! Может и цвета клуба поменять под цвета ВЭБа ?================ гениально !!!!! Браво!!!! Класс!!! Все пешеходыпозелёнойтраве (это одно слово) должны в цвета своих спонсеров одеваться. Вооооот. А, я то думал чего нашему футболу не хватает. Вот чего. всё теперь ЭТО делаем и .............. трепещщи "Бавария" забодаем-забодаем...... в новых цветах формы клубов то ............... ))))
15:54
SPFAN
ВЭБ - Сайт лучше!
15:53
эстонский армеец
Банки тоже невечные! Тогда и станцию метро тоже придётся так назвать - бизнес и ничего личного! Может и цвета клуба поменять под цвета ВЭБа ?
15:48
mikeV
ВЭБ - это банк развития России. Зачем ему реклама на стадионе???
15:46
PAPAZOL_
надо коротко и со вкусом назвать: "Слава золотому тельцу арена". Коротко и со вкусом. А, что такое вэб-арена......... Вообще Экономический Беспредел-арена...... не звучит. А, вот: "Слава золотому тельцу арена" ЗВУЧИТ. Ведь в СССР так и называли стадионы...... "Министерство спорта СССР" ...."Совет министров СССР" .... кто бабки дал в честь того и называли ведь. Не "Динамо" же или "Лужники" называть, что вы в самом деле..... ))))
15:45
alex221083
Horse-арена!
15:40
shpasic
ГВК-Арена же!
15:26