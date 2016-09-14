Стадион ЦСКА может получить название "ВЭБ-Арена"

Президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул, что новая арена армейцев вскоре может сменить название. Стадион, вмещающий 30 тысяч зрителей, открылся 10 сентября матчем 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Тереком" (3:0). "Внешэкономбанк" инвестировал в строительство арены 240 миллионов долларов.

- Мы ведем переговоры (о присвоении стадиону названия "ВЭБ-Арена". - Прим. "СЭ"). Думаю, они скоро закончатся, - приводит ТАСС слова Гинера. - Считаю, что стадион нужно изначально называть тем именем, которое он будет носить в дальнейшем - это такая же история, что и с названием станций метро.

И нельзя называть на пять-шесть лет, а потом менять. Если стадион будет называться "ВЭБ-Арена", то будет называться так всегда.

Он (контракт. - Прим. "СЭ") не может быть бессрочным. Во всем мире подписываются контракты где-то на 15 - 20 лет, а дальше остается то же название, но платятся уже другие деньги.

Мое мнение как бизнесмена - когда переговоры идут, и идут очень плодотворно, вести другие, чтобы кого-то раскручивать на большие деньги, некорректно. Поэтому мы сейчас договариваемся только с ВЭБ. Если теоретически что-то не получится - в мире все возможно, - то у нас есть еще несколько вариантов, с кем обговорить данную тему.