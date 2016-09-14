15:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Стадион ЦСКА может получить название "ВЭБ-Арена"

0
0
0
9

Президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул, что новая арена армейцев вскоре может сменить название. Стадион, вмещающий 30 тысяч зрителей, открылся 10 сентября матчем 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Тереком" (3:0). "Внешэкономбанк" инвестировал в строительство арены 240 миллионов долларов.

- Мы ведем переговоры (о присвоении стадиону названия "ВЭБ-Арена". - Прим. "СЭ"). Думаю, они скоро закончатся, - приводит ТАСС слова Гинера. - Считаю, что стадион нужно изначально называть тем именем, которое он будет носить в дальнейшем - это такая же история, что и с названием станций метро.

И нельзя называть на пять-шесть лет, а потом менять. Если стадион будет называться "ВЭБ-Арена", то будет называться так всегда.

Он (контракт. - Прим. "СЭ") не может быть бессрочным. Во всем мире подписываются контракты где-то на 15 - 20 лет, а дальше остается то же название, но платятся уже другие деньги.

Мое мнение как бизнесмена - когда переговоры идут, и идут очень плодотворно, вести другие, чтобы кого-то раскручивать на большие деньги, некорректно. Поэтому мы сейчас договариваемся только с ВЭБ. Если теоретически что-то не получится - в мире все возможно, - то у нас есть еще несколько вариантов, с кем обговорить данную тему.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3620545

0
0
0
Материалы сюжета: Открытие стадиона ЦСКА

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

Cantona~~

"Durex Арена", "Vizit", "Contex giner", если не согласятся можно и российских производителей поискать, "Гусарские" какие нибудь. Есть и другие варианты отражающие стиль стадиона например, "Cersanit" или "Roca" можно подключить, ребята заинтересуются, не каждый день можно дать название целому стадиону в форме популярнейшего сантехнического изделия из фаянса. Главное всё будет в тему.))

16:00

PAPAZOL_

да, что там станцию метро теперь в ВЭБ переименовывать.... надо ширее глядеть Москву в ВЭБбург переименовать и всего делов то.................. такое дело они сделали, такое дело, а мы что город не переименуем в ИХ честь...... не государству же стадионы строить.......не государственное это дело, стадики, спорт, футбол, болельщики....

15:58

PAPAZOL_

эстонский армеец Банки тоже невечные! Тогда и станцию метро тоже придётся так назвать - бизнес и ничего личного! Может и цвета клуба поменять под цвета ВЭБа ?================ гениально !!!!! Браво!!!! Класс!!! Все пешеходыпозелёнойтраве (это одно слово) должны в цвета своих спонсеров одеваться. Вооооот. А, я то думал чего нашему футболу не хватает. Вот чего. всё теперь ЭТО делаем и .............. трепещщи "Бавария" забодаем-забодаем...... в новых цветах формы клубов то ............... ))))

15:54

SPFAN

ВЭБ - Сайт лучше!

15:53

эстонский армеец

Банки тоже невечные! Тогда и станцию метро тоже придётся так назвать - бизнес и ничего личного! Может и цвета клуба поменять под цвета ВЭБа ?

15:48

mikeV

ВЭБ - это банк развития России. Зачем ему реклама на стадионе???

15:46

PAPAZOL_

надо коротко и со вкусом назвать: "Слава золотому тельцу арена". Коротко и со вкусом. А, что такое вэб-арена......... Вообще Экономический Беспредел-арена...... не звучит. А, вот: "Слава золотому тельцу арена" ЗВУЧИТ. Ведь в СССР так и называли стадионы...... "Министерство спорта СССР" ...."Совет министров СССР" .... кто бабки дал в честь того и называли ведь. Не "Динамо" же или "Лужники" называть, что вы в самом деле..... ))))

15:45

alex221083

Horse-арена!

15:40

shpasic

ГВК-Арена же!

15:26

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ