Спортивный директор РПЛ – об отмене матча "Оренбург" – "Крылья Советов": "Когда составляли календарь и ставили игру на 1 декабря, везде еще было тепло"

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин сообщил "СЭ", когда может состояться матч 16-го тура премьер-лиги между "Оренбургом" и "Крыльями Советов", который сегодня перенесен из-за того, что температура воздуха на стадионе опустилась до минус 17 градусов.

– В понедельник или вторник определим, когда пройдет эта встреча, – сказал Пышкин. – Что касается отмены матча сегодня, то температура в Оренбурге опустилась ниже минус 15 градусов.

Решение принято судьей и представителями клубов в соответствии с регламентом РПЛ (при температуре воздуха ниже минус 15 или выше плюс 35 градусов за час до матча на высоте 1 метра в центре поля судья и представители команд принимают решение о возможности проведении матча. Если отсутствуют предпосылки изменения температуры до допустимого значения к началу матча, и, хотя бы одна из команд отказывается проводить матч при указанных условиях, матч переносится на другой срок (день и/или время). – прим. "СЭ".)

Оба клуба выбыли из Кубка России, поэтому будем искать свободные даты.

– Почему изначально при составлении календаря поставили в Оренбурге игру 1 декабря?

– А вы знали, какая погода здесь будет, когда назначаясь дата матча? Все обсуждали морозы в Красноярске. Так там встреча "Енисей" – "Ахмат" сегодня состоялась. Правда, условия нефутбольные – минус 14 градусов, но в соответствии с регламентом игру провели. А про Оренбург никто ничего не говорил. Вообще никто не знал, что установится такая погода. Это форс-мажор.

– Обе стороны были согласны, когда матч в холодном регионе ставили на декабрь?

– Календарь составлялся тогда, когда еще тепло везде. Никто не мог сказать, какая погода будет в любом месте.

– Понятно, что зона не южная…

– По факту непонятно. Ну и что? В Оренбурге предыдущий матч играли. Сколько было? Минус 10. В Москве сейчас сколько градусов? В минус 12 проводили матч Лиги Европы. Кто знал, что погода будет такая? Вы знали?

– За несколько месяцев никто не знал.

– Ну вот. Когда мне скажут, когда надо календарь составлять, где какая погода в конкретный день будет, тогда другое дело. Прогнозы – это не гарантия того, что предсказание сбудется. В Красноярске говорили, что будет минус 20, а по факту – минус 14, и игра состоялась. Конечно, не говорю, что это футбольная погода и при ней комфортно футболистам и зрителям. Конечно, нет. Но у нас в регламенте так написано.

Если там будет указано, что играть нельзя при температуре ниже минус 10 градусов, значит, тогда и не будем играть. Просто принимали такой регламент, и утверждал его исполком РФС, поэтому матч в Красноярске состоялся. А в Оренбурге – нет, потому что там минус 16-17 градусов. (Арман Мкртчян)

Матч "Оренбург" - "Крылья Советов" перенесен

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