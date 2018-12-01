16:14 | Футбол — РПЛ

Матч "Оренбург" - "Крылья Советов" перенесен

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Матч 16-го тура российской премьер-лиги "Оренбург" - "Крылья Советов" не состоится и будет перенесен, говорится в пресс-релизе РПЛ.

В соответствии с п.6.5. регламента РПЛ, при температуре воздуха ниже минус 15 или выше плюс 35 градусов за час до матча на высоте 1 метра в центре поля судья и представители команд принимают решение о возможности проведении матча. Если отсутствуют  предпосылки изменения температуры до допустимого значения к началу матча, и, хотя бы одна из команд  отказывается проводить матч при указанных условиях, матч переносится на другой срок (день и/или время).

Сообщается, что времени и месте проведения матча будет сообщено дополнительно.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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