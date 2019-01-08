"Спартак" объявил состав на первый сбор в ОАЭ. Клуб расстался с Еременко, Поповым и Петковичем

Роман Еременко (справа, с болельщиком), как и Ивелин Попов, утром прошел с командой медосмотр в Лужниках, но в "Спартаке" их не будет. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

В среду, 9 января, "Спартак" отправится в Объединенные арабские Эмираты на первый подготовительный сбор, который продлится до 16 января, информирует официальный сайт красно-белых. В распоряжении главного тренера Олега Кононова будет 26 игроков.

Это вратари – Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин и Антон Шитов; защитники – Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов; полузащитники – Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернанду, Наиль Умяров и Софьян Ханни; нападающие – Зе Луиш, Луиз Адриану, Педро Роша и Георгий Мелкадзе.

Кроме них, на сбор вылетают голкипер Артем Ребров, а также защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго. Все они продолжат в Дубае курс реабилитации.

Красно-белые на клубном сайте опубликовали интервью Кононова и сообщили о расставании с рядом игроков. "Спартак" покидают Ивелин Попов, Марко Петкович и Роман Еременко (следом за Александром Самедовым). Джано Ананидзе и Артем Тимофеев весной отправляются в аренду.

Завтра Гулиев перейдет в "Спартак" //

Директор "Крыльев": "Мы договорились cо "Спартаком" об аренде Ананидзе" //

Александр Шикунов: "Крылья" берут в аренду у "Спартака" Тимофеева" //

Самедов после расставания со "Спартаком" уедет в Самару