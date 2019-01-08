"Спартак" объявил состав на первый сбор в ОАЭ. Клуб расстался с Еременко, Поповым и Петковичем

В среду, 9 января, "Спартак" отправится в Объединенные арабские Эмираты на первый подготовительный сбор, который продлится до 16 января, информирует официальный сайт красно-белых. В распоряжении главного тренера Олега Кононова будет 26 игроков.
Это вратари – Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин и Антон Шитов; защитники – Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов; полузащитники – Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернанду, Наиль Умяров и Софьян Ханни; нападающие – Зе Луиш, Луиз Адриану, Педро Роша и Георгий Мелкадзе.
Кроме них, на сбор вылетают голкипер Артем Ребров, а также защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго. Все они продолжат в Дубае курс реабилитации.
Красно-белые на клубном сайте опубликовали интервью Кононова и сообщили о расставании с рядом игроков. "Спартак" покидают Ивелин Попов, Марко Петкович и Роман Еременко (следом за Александром Самедовым). Джано Ананидзе и Артем Тимофеев весной отправляются в аренду.
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2019-01-08-oleg_kononov__o_sostave_na_sbor_v_dubaye/
- Дмитрий Комбаров
- Артем Ребров
- Денис Глушаков
- Спартак (футбол)
- Сальваторе Боккетти
- Олег Кононов
- Луиз Адриану
- Андрей Ещенко
- Илья Кутепов
- Роман Зобнин
- Георгий Мелкадзе
- Зе Луиш
- Александр Селихов
- Лоренсо Мельгарехо
- Фернанду Лукас Мартинс
- Александр Максименко
- Георгий Джикия
- Софьян Ханни
- Александр Ташаев
- Александр Ломовицкий
- Педро Роша
- Самюэль Жиго
- Николай Рассказов
- Михаил Игнатов (Спартак)
- Айртон Лукас