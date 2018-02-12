"Спартак" объявил о переходе Попова в "Рубин"

"Спартак" на своем сайте объявил о переходе полузащитника Ивелина Попова в "Рубин". 30-летний болгарин будет выступать за казанцев на правах аренды до конца сезона.
По информации "СЭ", условия сделки следующие: бесплатная аренда на полгода без права выкупа, при этом 2/3 зарплаты платит "Спартак".
В текущем сезоне Попов провел 21 матч во всех клубных турнирах за красно-белых и отдал одну передачу.
Ивелин Попов переходит в "Рубин" на правах аренды– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 февраля 2018 г.
Полузащитник красно-белых будет выступать за казанский клуб до конца сезона. #Спартак #Spartak pic.twitter.com/vdE5do6TM5
sergant89
Спам будет платить в 2 раза больше, чем Рубин за то чтобы Попов за них не играл?
16:59
Доктор_Хряк
В перспективе СПАРТАКУ нужно сделать из Рубина фарм)
14:12
Хома Сапиенс
А по моей информации 2/3 зарплаты журналистов нужно удерживать в фонд обманутых читателей.
14:09
wolfwolk
Талант. Но не раскрылся.
13:57
Jean4
А Рубин то вдруг научился считать деньги, за треть зп берут основного игрока сборной Болгарии, без доп. выплат.
13:42
Levbereg
Думаю будет всем лучше от перехода.
13:10