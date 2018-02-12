13:01 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" объявил о переходе Попова в "Рубин"

Ивелин ПОПОВ. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Ивелин ПОПОВ. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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"Спартак" на своем сайте объявил о переходе полузащитника Ивелина Попова в "Рубин". 30-летний болгарин будет выступать за казанцев на правах аренды до конца сезона.

По информации "СЭ", условия сделки следующие: бесплатная аренда на полгода без права выкупа, при этом 2/3 зарплаты платит "Спартак".

В текущем сезоне Попов провел 21 матч во всех клубных турнирах за красно-белых и отдал одну передачу.

Трансферы-2018. Первые итоги // Таблица переходов РФПЛ 

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-02-12-popov_arendovan_rubinom/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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sergant89

Спам будет платить в 2 раза больше, чем Рубин за то чтобы Попов за них не играл?

16:59

Доктор_Хряк

В перспективе СПАРТАКУ нужно сделать из Рубина фарм)

14:12

Хома Сапиенс

А по моей информации 2/3 зарплаты журналистов нужно удерживать в фонд обманутых читателей.

14:09

wolfwolk

Талант. Но не раскрылся.

13:57

Jean4

А Рубин то вдруг научился считать деньги, за треть зп берут основного игрока сборной Болгарии, без доп. выплат.

13:42

Levbereg

Думаю будет всем лучше от перехода.

13:10

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