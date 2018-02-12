"Спартак" объявил о переходе Попова в "Рубин"

"Спартак" на своем сайте объявил о переходе полузащитника Ивелина Попова в "Рубин". 30-летний болгарин будет выступать за казанцев на правах аренды до конца сезона.

По информации "СЭ", условия сделки следующие: бесплатная аренда на полгода без права выкупа, при этом 2/3 зарплаты платит "Спартак".