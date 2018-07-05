Смолов может оказаться в "Локо"

По информации "СЭ", этим летом 28-летний форвард "Краснодара" и сборной России Федор Смолов может перейти в "Локомотив". После окончания сезона-2017/18 железнодорожники расстались с 30-летним португальским нападающим Эдером (выступал на правах аренды, трансфер принадлежит французскому "Лиллю") и его 32-летним бразильским коллегой по амплуа Ари (тоже арендован, но у "Краснодара"), и если продление сотрудничества с первым еще возможно, то с вторым – практически исключено.

В этой ситуации в линии атаки у чемпионов России остаются 33-летний Фарфан (перуанец не смог провести третий матч группового турнира ЧМ-2018 из-за проблем со здоровьем), возвращенный из "Рубина" 21-летний Жемалетдинов и 29-летний Портнягин, у которого закончилась аренда в "Урале". Вероятно, для участия в трех турнирах (Лиге чемпионов, РПЛ и Кубке страны) этого мало.

Как стало известно "СЭ" из источников в агентских кругах, в "Локо" раздумывают над возможным приобретением Смолова. "Краснодар" при получении достойного предложения способен отпустить своего лучшего бомбардира. "Быкам" предстоит старт в Лиге Европы, тогда как железнодорожникам в Лиге чемпионов, что более привлекательно для футболиста.

Несколько трансферных окон подряд к Смолову проявляли предметный интерес "Спартак" и "Зенит", однако в итоге не потянули сумму компенсации – стоимость игрока колебалась от 12 до 16 миллионов евро с бонусами. Сейчас, возможно, цена будет несколько скромнее, и с учетом реструктуризаций по платежам "Локо" сумеет купить форварда, необходимого команде в следующем сезоне.

В чемпионате России-2016/17 Смолов провел 22 матча и забил 14 голов. Он признан лучшим футболистом страны 2017 года по совместному опросу "СЭ", РФС и РФПЛ. ​