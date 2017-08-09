СМИ: "Спартак" увеличил предложение по Нойштедтеру

"Спартак" увеличил сумму предложения по полузащитнику "Фенербахче" Роману Нойштедтеру, утверждает Futbol Arena.
По данным источника, московский клуб предложил за 29-летнего игрока сборной России 5 миллионов евро. По информации "СЭ", именно такую сумму "Фенербахче" и хотел выручить за Нойштедтера.
В прошлом сезоне хавбек провел за "Фенербахче" 33 матча, отыграв в общей сложности 2019 минут.
Millwall82
А "гарай" то оказался турецкого качества)))
16:54
Gluhoy zapas
У нас таких пацанов полно в первой, второй лигах - бери почти задарма . Но не хотят , тк нет распила денег. Поэтому и придумывают разных ...штедтеров .
16:54
ЗЗ+
Что-то на панику в рядах Спартака похоже - проиграли 1:5, теперь будут швыряться деньгами направо и налево. И ладно бы за Гарая переплачивать, но за Нойштедтера??
16:10
баламошка
Да не нужен он! Ещё и предложение увеличивать по нему...
16:05
Romka3101
Вот вам и Гарай...
16:00
hottie
Турки какие-то чутка безмозглые, хотят сплавить одно полу-русское дерево, чтобы получить другое, только чисто русское. Заполучить хотя бы одного игрочишку из знаменитой тройки КоСмоДзю - это вам не какого-то Неймара купить.
15:54