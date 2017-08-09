15:42 | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Спартак" увеличил предложение по Нойштедтеру

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"Спартак" увеличил сумму предложения по полузащитнику "Фенербахче" Роману Нойштедтеру, утверждает Futbol Arena.

По данным источника, московский клуб предложил за 29-летнего игрока сборной России 5 миллионов евро. По информации "СЭ", именно такую сумму "Фенербахче" и хотел выручить за Нойштедтера.

В прошлом сезоне хавбек провел за "Фенербахче" 33 матча, отыграв в общей сложности 2019 минут.

Луан и Гарай. Побьет ли "Спартак" трансферный рекорд?

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Millwall82

А "гарай" то оказался турецкого качества)))

16:54

Gluhoy zapas

У нас таких пацанов полно в первой, второй лигах - бери почти задарма . Но не хотят , тк нет распила денег. Поэтому и придумывают разных ...штедтеров .

16:54

ЗЗ+

Что-то на панику в рядах Спартака похоже - проиграли 1:5, теперь будут швыряться деньгами направо и налево. И ладно бы за Гарая переплачивать, но за Нойштедтера??

16:10

баламошка

Да не нужен он! Ещё и предложение увеличивать по нему...

16:05

Romka3101

Вот вам и Гарай...

16:00

hottie

Турки какие-то чутка безмозглые, хотят сплавить одно полу-русское дерево, чтобы получить другое, только чисто русское. Заполучить хотя бы одного игрочишку из знаменитой тройки КоСмоДзю - это вам не какого-то Неймара купить.

15:54