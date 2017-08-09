СМИ: "Спартак" увеличил предложение по Нойштедтеру

"Спартак" увеличил сумму предложения по полузащитнику "Фенербахче" Роману Нойштедтеру, утверждает Futbol Arena.

По данным источника, московский клуб предложил за 29-летнего игрока сборной России 5 миллионов евро. По информации "СЭ", именно такую сумму "Фенербахче" и хотел выручить за Нойштедтера.

В прошлом сезоне хавбек провел за "Фенербахче" 33 матча, отыграв в общей сложности 2019 минут.

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