СМИ: Педру Роша перейдет в "Спартак" за 12 миллионов евро

"Спартак" предложил 12 миллионов евро за нападающего "Гремиу" Педру Рошу, сообщает Zero Hora.
Как отмечает издание, сделка почти закрыта. В ближайшее время футболит пройдет медобследование, после которого форвард подпишет контракт.
В текущем сезоне 22-летний бразилец вышел на поле в 15 матчах, в которых он забил три гола и сделал две результативные передачи.
Сегодня стало известно о том, что другой нападающий "Гремиу" - Луан - отказался от перехода в "Спартак". Форвард не стал дожидаться пятницы, когда в России закроется трансферное окно, и сразу дал понять, что намерен ждать предложения от европейского топ-клуба.
zoolord
А что это за педро? Или просто деньги реализовать надо?
18:40
Москвич1985
уже столько людей "перешло" в "Спартак" этим летом, что поверить в это можно, лишь увидев этого игрока в форме клуба. И второе: если переход все-таки состоится, то хочется надеяться, что этот Роша привлек внимание своей игрой, а не тем, что он просто является одноклубником Луана.
18:38
rastasick
Педрюша откажет гэям,несмотря на то,что он пэдрюша
18:35
Тот самый Зануда
Ну хоть не зря слетали в Бразилию.
18:35
Buga
Ахахах, значит из Бразилии так и не улетели)))
18:34