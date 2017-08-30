СМИ: Педру Роша перейдет в "Спартак" за 12 миллионов евро

"Спартак" предложил 12 миллионов евро за нападающего "Гремиу" Педру Рошу, сообщает Zero Hora.

Как отмечает издание, сделка почти закрыта. В ближайшее время футболит пройдет медобследование, после которого форвард подпишет контракт.

В текущем сезоне 22-летний бразилец вышел на поле в 15 матчах, в которых он забил три гола и сделал две результативные передачи.

Сегодня стало известно о том, что другой нападающий "Гремиу" - Луан - отказался от перехода в "Спартак". Форвард не стал дожидаться пятницы, когда в России закроется трансферное окно, и сразу дал понять, что намерен ждать предложения от европейского топ-клуба.