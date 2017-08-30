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18:30 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Педру Роша перейдет в "Спартак" за 12 миллионов евро

Партнеры по "Гремиу" Педру РОША (слева) и ЛУАН. Пути расходятся? Фото AFP
Партнеры по "Гремиу" Педру РОША (слева) и ЛУАН. Пути расходятся? Фото AFP
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"Спартак" предложил 12 миллионов евро за нападающего "Гремиу" Педру Рошу, сообщает Zero Hora.

 
Руководителям "Спартака" так и не удалось уговорить ЛУАНА.СМИ: Луан окончательно отказал "Спартаку"

Как отмечает издание, сделка почти закрыта. В ближайшее время футболит пройдет медобследование, после которого форвард подпишет контракт.

В текущем сезоне 22-летний бразилец вышел на поле в 15 матчах, в которых он забил три гола и сделал две результативные передачи.

Сегодня стало известно о том, что другой нападающий "Гремиу" - Луан - отказался от перехода в "Спартак". Форвард не стал дожидаться пятницы, когда в России закроется трансферное окно, и сразу дал понять, что намерен ждать предложения от европейского топ-клуба.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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zoolord

А что это за педро? Или просто деньги реализовать надо?

18:40

Москвич1985

уже столько людей "перешло" в "Спартак" этим летом, что поверить в это можно, лишь увидев этого игрока в форме клуба. И второе: если переход все-таки состоится, то хочется надеяться, что этот Роша привлек внимание своей игрой, а не тем, что он просто является одноклубником Луана.

18:38

rastasick

Педрюша откажет гэям,несмотря на то,что он пэдрюша

18:35

Тот самый Зануда

Ну хоть не зря слетали в Бразилию.

18:35

Buga

Ахахах, значит из Бразилии так и не улетели)))

18:34