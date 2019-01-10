Шикунов: "Башкиров, Молло, Надсон и Чочиев уходят из "Крыльев"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов рассказал об игроках, которые покинут команду в ближайшее трансферное окно.

– Кто уходит?

– Молло, Надсон, Чочиев, Башкиров покидают "Крылья". Ланин возвращается в "Краснодар" из аренды.

– Сколько еще новичков планируете взять?

– Мы завершили свою кампанию. Закрыли все позиции, которые обозначил Божович. Мы же еще про Тимофеева не сказали. Шишкин может на двух позициях играть. Джано – "десятка". Карпов – высокий центральный защитник. Пусть бьется за место в составе. Создали конкуренцию в центре обороны.

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