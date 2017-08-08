Сестра Реброва: "Столько грязи, мата и оскорблений я не слышала в адрес брата"

Сестра вратаря "Спартака" Артема Реброва Марина возмущена оскорблениями в адрес брата после матча 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:5). По словам девушки, объективная критика уместна, но без оскорблений. Также Марина Реброва поблагодарила тех, кто поддержал голкипера красно-белых.
Напомним, что Ребров допустил очевидную ошибку в моменте с пятым пропущенным голом. Сегодня он также выступил с обращением к критикам.
Приводим сообщение Марины Ребровой в Фейсбуке полностью (орфография и пунктуация сохранены):
Вчера хотела выплеснуть все сюда..Артем остановил,сказал потерпи))Мы семья ,я понимаю,что на многие вещи я смотрю не всегда объективно(что касается его профессии),потому что я его люблю!Мы с ним не обсуждаем футбол,нам есть о чем делиться в этой жизни и ему и так есть с кем это обсудить !!!Но мы радуемся победам и переживаем поражения вместе с ним,потому что нас с ним так воспитали,и в радости,и в горе!мы можем с ним не понимать друг друга,спорить,НО столько грязи,мата,оскорблений,я не слышала в адрес своего брата!!!!Критикуйте,если вы считаете себя специалистами,не соглашайтесь,но оскорблять!!!!Не теряйте человеческое лицо,даже в эмоциях!И спасибо огромное болельщикам ,которые пишут мне в фб и поддерживают Артёма!хотя я понимаю ,что им тоже нелегко дался этот счет,но сильные люди,сильны во всех ситуациях!Спасибо Вам 🔴⚪️!
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 5:1 78' Артём Ребров (автогол) @fcsm_official pic.twitter.com/EsjvDWtPob– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Andrey6201
Семейка мормонов :(
22:13
Millwall82
Кстати посмотрел видео Зенита....Слова Реброва-Кержу "Тебя поздравить-нет?" перед матчем. Ну поздравляю реброва с данком))) весь матч ты играл за Зенит.
22:10
James Gang
На лавку Реброва, целовать запасных "Спартака"!
22:08
Dennnis2397777
Семья Ребровых! любите медок люби и холодок! это относится ко всем миллионерам любителям.Привыкли ни какой ответственности ни нести и даже слово не скажи блаженным!
22:02
alar
Он и с первым голом накосячил: куда его черти понесли, стоял бы во вратарской! А в остальном с rusfed 2.0 согласен на все сто или от меня совет: идти в дворники, так спокойно и всегда на воздухе.
22:02
Платошкин Андрей
А ведь Дзюба был прав - СЕКТА!!! Хотя удивляют эти Ребровы, тоже мне дети маленькие, мат они видите ли прочитали. Не пользуйся интернетом и проблема решена))
21:58
rusfed 2.0
Есть же альтернатива - тренером в ДЮСШ пойти. И достойно работать за 30 тысяч рублей в месяц. И там тебя будут уважать и боготворить. Искренне и от всей души.
21:46
henri71
Терпи Артем, пенсия не за горами)))
21:42
SS-1525-Sergey
Да-а, я уж думал, что письмецо в Фейсбуке, последняя дурость на сегодня от семейства Ребровых, нет ошибался. дурной пример заразителен. Граждане, если у кого из близких и родных есть на работе или в жизни неурядицы, добро пожаловать, в соцсети, там есть с кем посплетничать и получить поддержку. На Pikabu зайдите, расскажите, вас там точно поймут и оценят по делу, мало не покажется!
21:40
Тот самый Зануда
От любви до ненависти один шаг.Ну или один бросок....в свои ворота.
21:39
okini
Когда в прошлом году травили Лодыгина газетка СЭ чего-то не организовывала защиту парня с помощью родственников... Ах, да... позабыл. Ведь это же сама газетка травлю и организовала
21:36
П_о_в_а_р
#ТёмаЖиви
21:33
sava_
Ну если братец Ваш...извеняюсь за выражение дырка,народу это явно не подуше
21:31
Помощник Президента
Клоунада просто...
21:30
Пиитерец
Хорошо бы первую учительницу Артемия послушать, характеристику из школы почитать. Пару бабушек переведенных неплохо было бы подключить к восстановлению репутации.
21:26
Aborigen06
Молчали бы лучше, меньше было бы шума... семейка.. Ты то куда еще лезешь, девонька??
21:25
Millwall82
Ответ мамы Реброва)))) простите закопипастил) DJKrolik Ребята, милые, родненькие. Я мама Артема Реброва. Мой сын очень переживает из-за всего этого. У него есть время с утра понянчиться с детьми, побыть с женой. Но он как проснется - сразу в твиттер, фесбук, двач, и еще эту вконтакте. Сидит, листает, я уже сердцем чувствую - что-то не то. А потом - слезы, кричит "Мама они меня ненавидят, я так не могу, мама, я убью себя!". Запирается в ванной И ПЛАЧЕТ ТАМ Я СЛЫШУ. У сына не стало свободного времени. Перестаньте вы его терроризировать, оставьте в покое человека. Вчера ни свет ни заря сорвался, я за ним. Он в метро - и смотрит, чего люди пишут в "социалках". Насмотрелся - опять посуровел, закрылся. Домой приехал - закрылся в комнате. Верните нам Артема! Остановите этот поток грязи, ДАЙТЕ ЧЕЛОВЕКУ ЖИТЬ нормально!
21:23
PiratDen
это же секта :)))
21:19