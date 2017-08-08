Сестра Реброва: "Столько грязи, мата и оскорблений я не слышала в адрес брата"

Сестра вратаря "Спартака" Артема Реброва Марина возмущена оскорблениями в адрес брата после матча 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:5). По словам девушки, объективная критика уместна, но без оскорблений. Также Марина Реброва поблагодарила тех, кто поддержал голкипера красно-белых.

Напомним, что Ребров допустил очевидную ошибку в моменте с пятым пропущенным голом. Сегодня он также выступил с обращением к критикам.

Приводим сообщение Марины Ребровой в Фейсбуке полностью (орфография и пунктуация сохранены):

Вчера хотела выплеснуть все сюда..Артем остановил,сказал потерпи))Мы семья ,я понимаю,что на многие вещи я смотрю не всегда объективно(что касается его профессии),потому что я его люблю!Мы с ним не обсуждаем футбол,нам есть о чем делиться в этой жизни и ему и так есть с кем это обсудить !!!Но мы радуемся победам и переживаем поражения вместе с ним,потому что нас с ним так воспитали,и в радости,и в горе!мы можем с ним не понимать друг друга,спорить,НО столько грязи,мата,оскорблений,я не слышала в адрес своего брата!!!!Критикуйте,если вы считаете себя специалистами,не соглашайтесь,но оскорблять!!!!Не теряйте человеческое лицо,даже в эмоциях!И спасибо огромное болельщикам ,которые пишут мне в фб и поддерживают Артёма!хотя я понимаю ,что им тоже нелегко дался этот счет,но сильные люди,сильны во всех ситуациях!Спасибо Вам 🔴⚪️!​