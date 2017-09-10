Сергей Семак: "Ребята старались, но этого было недостаточно для победы"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак считает, что в матче 9-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:1) игроки его команды не смогли воспользоваться созданными моментами. Также специалист отметил мастерство соперника, которое повлияло на результат.

- Претензий нет, ребята работали, старались, - сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол". - Отмечу мастерство игроков "Краснодара". Во втором тайме мы играли лучше, активнее, но этого было недостаточно для победы. У нас было два-три подхода, но мы не смогли из этого ничего выжать. Нам нужно продолжать работать.

Текстовая трансляция матча "Уфа" - "Краснодар"