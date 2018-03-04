Сергей Семак: "Необязательный пенальти внес коррективы в игру"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак посетовал на то, что его команде в матче 21-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:1) не хватило последнего паса. Вместе с тем, специалист остался рад, что игрокам удалось сравнять счет.

- Достаточно интересный получился матч, было достаточное количество подходов, - сказал во флеш-интервью Семак. - Был необязательный пенальти, который внес коррективы в игру.

С одной стороны - хорошо, что отыгрались, с другой - неплохо играли, особенно в первом тайме. Было достаточное количество неплохих атак, которые нужно было доводить до завершения. Наверное, где-то не хватило последнего паса.