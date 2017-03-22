Сергей Пушкин: "Бурлак потребовал отправить в дубль Лестьенна и Сонга? Чушь"

Сергей Пушкин, агент защитника "Рубина" Тараса Бурлака опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что его клиент вместе с Русланом Камболовым, Гекденизом Караденизом, Сергеем Рыжиковым и Олегом Кузьминым пригрозили отправить в дубль легионеров – полузащитников Алексанра Сонга и Максим Лестьенна.

– Тарас мог потребовать отправить Лестьенна и Сонга в дубль? Чушь! Никогда такого не было, – сказал Пушкин. – В "Рубине" очень хороший коллектив. Странно читать такие вещи. Легионеры могут их неправильно понять. Повторяю, Бурлак никогда не участвовал в каких либо заговорах. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

СМИ: Рыжиков, Карадениз и Кузьмин подняли вопрос о переводе в дубль "Рубина" Сонга и Лестьенна //

Сергей Рыжиков: "Мы попросили перевести в дубль Лестьенна и Сонга? Кто-то раскачивает лодку" //

Олег Кузьмин: "Претензии к Сонгу и Лестьенну? Мы просто пообщались по-мужски" //

Дмитрий Кузнецов: "Претензии к Сонгу и Лестьенну? Ребята поговорили между собой"