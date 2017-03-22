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Сергей Пушкин: "Бурлак потребовал отправить в дубль Лестьенна и Сонга? Чушь"

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Сергей Пушкин, агент защитника "Рубина" Тараса Бурлака опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что его клиент вместе с Русланом Камболовым, Гекденизом Караденизом, Сергеем Рыжиковым и Олегом Кузьминым пригрозили отправить в дубль легионеров – полузащитников Алексанра Сонга и Максим Лестьенна.

– Тарас мог потребовать отправить Лестьенна и Сонга в дубль? Чушь! Никогда такого не было, – сказал Пушкин. – В "Рубине" очень хороший коллектив. Странно читать такие вещи. Легионеры могут их неправильно понять. Повторяю, Бурлак никогда не участвовал в каких либо заговорах. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

СМИ: Рыжиков, Карадениз и Кузьмин подняли вопрос о переводе в дубль "Рубина" Сонга и Лестьенна //
Сергей Рыжиков: "Мы попросили перевести в дубль Лестьенна и Сонга? Кто-то раскачивает лодку" //
Олег Кузьмин: "Претензии к Сонгу и Лестьенну? Мы просто пообщались по-мужски" //
Дмитрий Кузнецов: "Претензии к Сонгу и Лестьенну? Ребята поговорили между собой"

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