СМИ: Рыжиков, Карадениз и Кузьмин подняли вопрос о переводе в дубль "Рубина" Сонга и Лестьенна

После первого поражения в 2017 году в Екатеринбурге от "Урала" (0:1) в "Рубине" состоялся жесткий разговор между футболистами, утверждает "Бизнес Online". Согласно источнику, лидеры раздевалки Сергей Рыжиков, Гекдениз Карадениз и Олег Кузьмин сегодня устроили разбор полетов и отчитывали двух летних новичков - Максима Лестьенна и Алекса Сонга. Главный тренер команды Хави Грасия даже был вынужден отменить утреннюю тренировку.

Как пишет казанское издание, жесткий разговор на повышенных тонах ветеранов команды с дорогостоящими резервистами продлился почти два часа. В числе тех, кто высказывал обвинения в адрес иностранцев, были также Руслан Камболов, Тарас Бурлак и Эльмир Набиуллин, хотя на самом разговоре за закрытыми от тренеров и персонала дверями были и другие футболисты команды. Отмечается, что ветераны подняли вопрос о переводе камерунца и бельгийца в дубль в качестве воспитательной меры, если легионеры не возьмутся за голову. Разговор закончился тем, что легионерам сделали последнее предупреждение - если Лестьенн с Сонгом не поменяют свое отношение к делу, то будут переведены в молодежную команду.

Лестьенн и Сонг начали второй круг в запасе, по официальной версии, из-за травм, полученных на третьем предсезонном сборе в Испании. При этом оба мало играли и в первом круге: у бельгийца лишь один выход в старте в матче чемпионата и меньше трех сотен сыгранных минут, Сонг же последний раз играл в официальном матче почти пять месяцев назад, после чего пропустил много игр из-за травм. При этом годовой оклад экс-хавбека лондонского "Арсенала" и "Барселоны", по информации СМИ, в районе 4 миллионов евро.

Одной из претензий к Лестьенну является и его поведение вне поля. Подчеркивается, что футболист мог позволить себе ходить по базе в форме другого клуба – "Челси". В аэропорту Казани футболист вообще появлялся в экипировке "Манчестер Юнайтед". При этом на одной из тренировок замкнутный легионер, перед переездом в Россию потерявший за один год обоих родителей, появился с сильным запахом спиртного.

Как добавляет казанское издание, в группе тех, кого ветераны могли взять на поруки, мог оказаться и Янн М'Вила. У него, согласно источнику, тоже замечали запах спиртного, но который, по словам очевидцев, тренируется в полную силу, играет в "старте" и пытается помочь команде.