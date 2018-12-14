Сергей Прядкин: "Убежден, "Анжи" доиграет сезон до конца"

Глава РПЛ Сергей Прядкин побывал в гостях у "СЭ". Он рассказал о ситуации с финансами в "Анжи".

– У вас есть уверенность, что "Анжи" доиграет сезон?

– Есть.

– На чем она основывается?

– Убежден, "Анжи" доиграет сезон до конца.

– При этом гендиректор клуба сказал, что деньги, поступившие от премьер-лиги в качестве кредита, уже потрачены.

– Возможно. Вы должны понимать, что эти деньги мы не отнимали у клубов. Это доход "Анжи" от реализации коммерческих и телевизионных прав лиги. Это их деньги, просто они должны были быть перечислены им до конца сезона в соответствии с графиком платежей.

Учитывая сложность ситуации, общее собрание РПЛ решило поддержать "Анжи", выделив часть средств, предназначенных клубу от реализации коммерческих и телеправ за сезон авансом.

Мы подсчитали, сколько "Анжи" должен заработать по итогам сезона, провели консультации с регионом, с руководителями клуба какие еще есть варианты финансовой поддержки.

Уверен, что команда доиграет сезон. У нас был пример – футбольный клуб "Томь" заканчивал сезон своими воспитанниками. Возможно, "Анжи" тоже будет доигрывать сезон своими воспитанниками. (Александр Львов, Илья Андреев)

Полная версия интервью Сергея Прядкина