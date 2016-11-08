Сергей Новиков: "Афоаква отдаленно напоминает Промеса"

Сергей Новиков, представитель ганского нападающего брестского "Динамо" Диксона Афоаквы, подчеркнул, что 18-летний ганец, попавший на просмотр в "Спартак", может сыграть на позиции крайнего нападающего или 10-го номера. По словам Новикова, Афоаква отдаленно напоминает ему Квинси Промеса.

- В чем козыри Афоаквы? Его статистика в брестком клубе пока не сильно впечатляет…

- Футболист только в мае приехал в Белоруссию, в июле его заявили за "Динамо". Он играет со второго круга, забил важный гол в четвертьфинале Кубка, отдал в последней встрече результативную передачу.

- Как его охарактеризуете?

- Очень быстрый исполнитель с хорошо поставленным ударом - без проблем бьет по воротам с 20-30 метров, если есть такая возможность.

- Центральный нападающий?

- Нет, нет, ни в коем случае. Крайний, который еще может выйти и так называемым 10-м номером.

- Кого из основы "Спартака" напоминает?

- Пока отдаленно, наверное, Промеса. Ему еще 18 лет, напрямую приехал в Белоруссию из Африки. Обыгрывает на фланге, врывается в штрафную, не боится идти в нестандартный дриблинг. Этим и подкупает. Все делает на высокой скорости. Потенциал у него очень большой. Пока еще нужно делать скидку на возраст, не все просто дается. Но парень очень обучаемый. Кстати, недавно открывали академию в Бресте, приезжали Валерий Карпин, Игорь Колыванов, Федор Щербаченко, все его отметили.