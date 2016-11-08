Сергей Гуренко: "Попросил Семина просмотреть сына. "Локомотиву" нужна свежая кровь"

Тренер сборной Сербии и бывший полузащитник "Локомотива" Сергей Гуренко рассказал "СЭ" о том, что его сын пройдет просмотр в столичном клубе. Он отметил, что лично попросил главного тренера железнодорожников посмотреть на Артема, с 2015 года защищающего цвета литовского "Тракая".

– Артем неплохо себя проявил, у него есть хорошие качества – дриблинг, скорость, видение поля, последняя передача, – отметил Гуренко. – Ему уже 22 года, играет на хорошем уровне, стал одним из ведущих футболистов своей команды. В этом возрасте сыну нужно двигаться дальше. Просмотр в "Локомотиве" покажет, на каком уровне он находится сейчас. Пока рано говорить, останется ли он в московском клубе после этого.

– Рекомендация в "Локомотив" – ваша инициатива?

– При встрече с Юрием Палычем Семиным попросил о просмотре. Никогда никого не просил, но сейчас вижу, что парень готов. Вижу, что "Локомотиву" нужна свежая кровь. Все в руках Артема, пусть доказывает.

– На каких позициях он может сыграть?

– Сейчас действует на позиции левого атакующего полузащитника, может сыграть и инсайда, и справа. Владеет двумя ногами, он разноплановый игрок. (Сергей АСТАХОВ)