Семак и Маркизио: что произошло на скамейке "Зенита"?

Комментатор "Матч ТВ" Тимур Журавель рассказал о ситуации, которая произошла на скамейке "Зенита" в конце матча 15-го тура РПЛ с "Ростовом" в Санкт-Петербурге (2:0).

– Я не говорил, что Маркизио отказался выходить на замену, – говорит Журавель. – Я сказал, что на скамейке происходит какой-то разговор, но слов о том, что Маркизио отказался, я точно не говорил. Не могу предполагать то, чего не знаю наверняка. Я просто видел, что Семак разговаривал с Маркизио и оба были недовольны. (Сергей Егоров)

Инцидент произошел на 83-й минуте, когда главный тренер "Зенита" Сергей Семак уже произвел одну замену: Денис Терентьев на 78-й минуте появился вместо Эрнани. После этого на 86-й минуте Магомед Оздоев заменил Александра Ерохина, а на 89-й минуте Матиас Краневиттер – Леандро Паредеса.