Сапета перейдет в "Арсенал"?

По информации "СЭ", тульский "Арсенал" может подписать контракт с полузащитником Александром Сапетой, который начинал этот сезон в "Динамо". При этом бело-голубые не взяли 28-летнего футболиста на первый зимний сбор и дали понять, что ему нужно искать новую команду. В услугах хавбека заинтересован главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович.

В чемпионате России-2017/18 футболист провел 12 матчей. (Дмитрий СИМОНОВ)