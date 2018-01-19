21:26 19 января | Футбол — РФПЛ

Сапета перейдет в "Арсенал"?

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По информации "СЭ", тульский "Арсенал" может подписать контракт с полузащитником Александром Сапетой, который начинал этот сезон в "Динамо". При этом бело-голубые не взяли 28-летнего футболиста на первый зимний сбор и дали понять, что ему нужно искать новую команду. В услугах хавбека заинтересован главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович.

В чемпионате России-2017/18 футболист провел 12 матчей. (Дмитрий СИМОНОВ)

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Старый болельщик Динамо

Ну и хорошо. И игрока пристроили и деньги хоть какие-то отбили. Чего ему без дела маяться.

00:08

VOVL

sidnet78 я так и знал, что в тульский...................))))))))))))))))))))))))))))

22:16 19 января

sidnet78

я так и знал, что в тульский

21:37 19 января