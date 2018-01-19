Сапета перейдет в "Арсенал"?

По информации "СЭ", тульский "Арсенал" может подписать контракт с полузащитником Александром Сапетой, который начинал этот сезон в "Динамо". При этом бело-голубые не взяли 28-летнего футболиста на первый зимний сбор и дали понять, что ему нужно искать новую команду. В услугах хавбека заинтересован главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович.
В чемпионате России-2017/18 футболист провел 12 матчей. (Дмитрий СИМОНОВ)
Старый болельщик Динамо
Ну и хорошо. И игрока пристроили и деньги хоть какие-то отбили. Чего ему без дела маяться.
00:08
VOVL
sidnet78 я так и знал, что в тульский...................))))))))))))))))))))))))))))
22:16 19 января
sidnet78
я так и знал, что в тульский
21:37 19 января